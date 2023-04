È stato un match pieno di emozioni e colpi di scena quello disputato domenica mattina all’Unisa Stadium di Fisciano tra i camici bianchi granata e i colleghi irpini, un derby spettacolare terminato con il risultato di 5-5.

I medici salernitani hanno iniziato benissimo la gara, portandosi subito in vantaggio grazie a un colpo di testa su calcio d’angolo del bomber Armando Genovese, tornato in squadra dopo l’assenza forzata di Palermo. Con lui e Ronca è cambiato tutto il reparto offensivo dei granata, pericoloso anche dopo aver trovato la rete.

L’Avellino però, grazie soprattutto all’esperienza di due elementi di spessore, ha saputo tenere il campo e trovato subito su angolo il gol del pareggio.

Di nuovo Genovese su punizione dai 25 metri ha siglato il 2-1 con qualche responsabilità del portiere, ma dopo qualche minuto un errore di impostazione dal basso della difesa granata ha spalancato le porte per il pareggio degli irpini.

Il primo tempo si è chiuso in parità.

Un po’ di riposo, vista la caldissima domenica primaverile e tre cambi per Mister Melillo.

Al ritorno in campo però la Scuola Medica Salernitana è andata subito in difficoltà di fronte all’aggressività degli avversari che hanno imposto il loro gioco e su due errori difensivi l’Avellino è stato bravo a sfruttare le occasioni e si è portato sul 4-2.

Sembrava chiusa, ma i salernitani grazie anche all’entrata in campo di De Simone e Gnazzo hanno ripreso a giocare, con azioni manovrate e provando a cercare più spesso in area di rigore Genovese e il nuovo entrato Del Vecchio. Sono stati proprio loro a trascinare la squadra con ben 3 gol siglati in 15 minuti che sono valsi il vantaggio: due colpi di testa del bomber di Battipaglia e il bellissimo tiro a giro da fuori area dell’odontoiatra partito dalla panchina.

A pochi minuti dal termine ennesimo colpo di scena: palla recuperata a centrocampo dall’Avellino e ripartenza immediata con l’attaccante centrale bianco verde che da solo in mezzo all’area mette dentro e sigla il definitivo 5-5.

Delusione per i ragazzi di Melillo che avevano ribaltato con orgoglio la partita ma si sono visti sfumare i 3 punti a pochi metri dal traguardo.

Tanta soddisfazione però tra i medici salernitani, che hanno giocato una gran bella partita e che avrebbero meritato sicuramente qualcosa in più viste le molte occasioni create e il gioco espresso.

“Si sono visti tanti progressi e c’è ottimismo per i prossimi appuntamenti. Peccato per la vittoria, sarebbe stata una bella iniezione di fiducia per il futuro. Ma siamo contenti, la squadra ha giocato bene, ha creato tante occasioni da gol seguendo le indicazioni del mister.” ha commentato a fine partita Mario Passaro.

“Quando la squadra è al completo, ha dimostrato di saper esprimere un buon calcio. Mi è piaciuta la reazione avuta dopo il doppio svantaggio. È un segnale importante, che fa capire quanto il gruppo sia unito e creda nei propri mezzi. Speriamo di essere costanti negli allenamenti e nella programmazione dei futuri impegni” ha dichiarato Mister Pasquale Melillo.

Da segnalare il bel terzo tempo che ha visto protagoniste entrambe le squadre a fine partita, che hanno degustato diversi prodotti a bordo campo prima di salutarsi e darsi appuntamento al campionato, previsto per la fine di giugno.