salerno – La Salernitana scompare dalla lavagna degli scommettitori dopo la vittoria contro il Sassuolo. Vanno fatti i debiti scongiuri ma, almeno sul piano statistico, la squadra granata non è più quotata tra le compagini in lotta per non retrocedere.

Soltanto la Sisal, tra i principali siti di bookmakers, quota ancora la retrocessione di Dia e compagni, peraltro ad una quota altissima, 25. Poi nell’ordine ci sono Empoli, a 9, Lecce, a 3,5, Spezia, a 2,40 e Verona a 1,85. Ritenute invece ormai spacciate Sampdoria, la cui salvezza è quotata a 16 e la Cremonese, a 9. Una bella conquista per la Salernitana che ad inizio stagione, sempre secondo i centri scommesse era tra le meno accreditate alla salvezza finale.