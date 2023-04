di Andrea De Simone*

Una grave perdita per Salerno, per la politica, per la cultura.

E’ scomparso il Prof. Pino Cantillo, Professore Emerito di Filosofia Morale della Federico II, già presidente del Polo delle Scienze Umane e Sociali e direttore del Centro di Scuola di Alta Formazione.

Figura di alto prestigio internazionale, stimato ed apprezzato da colleghi degli Atenei di tutto il mondo, ha organizzato numerosi convegni nazionali e internazionali.

Dal 2010 al 2013 è stato Presidente della Società Italiana di Filosofia Morale.

Il Professore Cantillo è stato assessore alla cultura del Comune di Salerno, presidente della Fondazione Filiberto Menna, dirigente politico del Pci, Pds, Ds e di Sinistra Italiana.

E’ stato uno dei promotori della Casa della Sinistra di Salerno e della coalizione impegnata alle recenti elezioni amministrative.

In decenni di militanza comune sono numerosi i momenti di condivisione di documenti congressuali e piattaforme programmatiche che io ed i suoi compagni più vicini abbiamo affidato a lui.

Il suo pensiero, che ha sempre espresso nelle occasioni più importanti della vita politica della nostra città, mancherà a tutti noi, suoi allievi, suoi amici, suoi compagni.

La nostra comunità politica perde un sicuro riferimento, in un tempo che richiede con forza, pensiero e politica.

Poche settimane fa abbiamo perduto il Prof. Giuseppe Cacciatore, oggi il Prof. Pino Cantillo: a Salerno mancherà un’altra voce guida in grado di farci riflettere sulle nuove sfide da affrontare per costruire un futuro migliore.

*già senatore