di Fabio Setta

SALERNO – Una striscia record. Battendo il Sassuolo, la Salernitana per la prima volta in Serie A è rimasta imbattuta per otto gare consecutive con un bilancio di due vittorie e sei pareggi. 12 punti in nove gare per Paulo Sousa che ha perso soltanto il match d’esordio contro la Lazio. Già superato di due lunghezze il totale dei punti, 31, collezionati nello scorso campionato. Questa con il Sassuolo è la quinta vittoria interna, la seconda nel girone di ritorno. Per la terza volta nella gestione Paulo Sousa, la Salernitana non ha subito reti. Sono in tutto sei i clean sheet granata in questa stagione. La Salernitana ha segnato almeno una rete nelle ultime sei partite di campionato e ha messo nel mirino la striscia di otto registrata nelle ultime otto giornate della passata stagione. Dal ritorno in A, finalmente, la Salernitana è riuscita a infrangere il tabù delle squadre emiliane. L’ultimo successo, prima di quello di sabato, risaliva alla stagione 98/998, 4-0 al Bologna a cui erano seguiti tre pareggi e cinque sconfitte. Undicesimo gol stagionale per Dia (nella foto di Gambardella), ad una sola rete dal record granata in A di Marco Di Vaio. Solo Khvicha Kvaratskhelia (cinque) ha sia segnato che fornito assist in un singolo match più volte di Boulaye Dia (quattro) in questa stagione di Serie A. Solo Roma e Atalanta (otto entrambe) hanno segnato più gol da fuori area della Salernitana (sette) in questo campionato. La Salernitana è la squadra che ha segnato almeno due gol nei primi 20 minuti in più match diversi in questa stagione di Serie A (tre, in precedenza ad agosto 2022 v Sampdoria e a gennaio 2023 v Lecce). Seconda rete per Pirola, dopo quella al Bologna, sempre di testa e sempre nei primi 10 minuti di gioco. Sale a quota tre gol, dopo quelli contro Monza e Cremonese, invece, Lassana Coulibaly, a segno sempre all’Arechi. Primo confronto vittorioso per Paulo Sousa contro Alessio Dionisi. Il trainer portoghese è imbattuto nei cinque match da allenatore in Serie A contro il Sassuolo, con un bilancio di tre successi, tutti ottenuti in casa e due pareggi. Terza sconfitta per Dionisi all’Arechi per un bilancio complessivo che si completa con un pareggio e quattro vittorie per il tecnico contro la Salernitana. Prima vittoria, dopo un pareggio e due sconfitte in B per i granata con l’arbitro Camplone di Pescara con cui il Sassuolo in due gare non ha mai raccolto punti né segnato gol. Infine, seconda vittoria casalinga per la Salernitana contro il Sassuolo dopo quella del 2008/09 firmata Arturo Di Napoli. Una vittoria del Sassuolo e tre pareggi completano il quadro dei precedenti tra i due club in terra salernitana.