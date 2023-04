Salerno dice addio al filosofo Pino Cantillo. Dopo Giuseppe Cacciatore un altro uomo di cultura lascia questa terra. Aveva 83 anni. Cantillo era professore emerito di filosofia Morale nell’Università Federico II di Napoli. E’ stato anche assessore alla Cultura del Comune di Salerno durante la prima giunta guidata da Vincenzo De Luca.

“Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la scomparsa del professor Giuseppe Cantillo. Alla moglie Lucia Di Leo, ai figli Andrea e Raffaella ed a tutti congiunti le condoglianze per la scomparsa di un amato concittadino. – ha scritto il primo cittadino – Pino Cantillo è stato protagonista della vita accademica e culturale della nostra comunità. Come insegnante e studioso ha contribuito alla formazione di numerose generazioni di allievi ispirati dal rigore del suo pensiero. Ne ricordiamo anche la passione e l’impegno civile in uno con l’amore per la sua città”.