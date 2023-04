“Dopo Peppino Cacciatore anche Pino Cantillo ci ha lasciati. La cultura non solo salernitana ha perso un ulteriore pilastro. La sinistra salernitana non ha più uno dei pochissimi punti di riferimento. Sempre disponibile, sempre pronto ad ascoltarti ma, anche bravo, a farsi ascoltare pur quando esistevano differenti posizioni. Ciao Pino. L’associazione Memoria in Movimento ti è grata per quanto hai dato a tutti. Per quanto ci riguarda cercheremo di far tesoro di quanto ci hai insegnato. Che la terra ti sia lieve”