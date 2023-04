di Marco De Martino

SALERNO – Vincere per ipotecare la serie A. Con questo imperativo la Salernitana scenderà in campo questo pomeriggio in un Arechi finalmente tutto granata per affrontare il Sassuolo. Conquistare i tre punti significherebbe raggiungere quota 33 in classifica, già due in più rispetto all’intero bottino che nella passata stagione valse la miracolosa salvezza. Patron Iervolino lo sa ed ha pensato bene di caricare la squadra ieri dopo la rifinitura. Non sarà affatto semplice, comunque, avere la meglio della formazione neroverde che, a parte la parentesi di Verona (che ha fatto infuriare i salernitani…), ha dimostrato di essere una delle più in forma della massima serie in questi primi quattro mesi del 2023. Non ci sarà Berardi ma mister Dionisi potrà contare sui vari Frattesi, Pinamonti, Laurentiè e Defrel che già in passato hanno fatto male alla Salernitana. Di questo, però dovrà interessare poco ai granata che innanzitutto hanno il compito di interrompere il digiuno di vittorie casalinghe che dura ormai da due mesi. I tre punti all’Arechi mancano ormai dal netto 3-0 inflitto al Monza lo scorso 26 febbraio che è stato anche il primo dei sette risultati utili consecutivi conseguiti dalla Salernitana e dal tecnico Paulo Sousa. Da quel giorno sono arrivati sei pareggi, quattro in trasferta (Samp, Milan, Spezia e Torino) e due in casa, ottenuti contro Bologna ed Inter. Un Arechi da espugnare visto che i granata hanno conquistato complessivamente solo quattro successi e di questi soltanto uno è arrivato nel 2023, quello contro il Monza appunto, mentre i primi tre sono stati ottenuti all’inizio del girone d’andata contro Sampdoria, Spezia e Verona. Per invertire il trend la Salernitana ha assoluto bisogno dei gol dei propri attaccanti. Eccezion fatta per Boulaye Dia, gli attaccanti sono stati protagonisti finora di un campionato assolutamente deludente rispetto alle aspettative della vigilia nutrite da società e tifoseria nei loro confronti. Una tendenza che i vari Piatek, Bonazzoli e Botheim dovranno provare ad invertire fin da oggi. Una spinta importante verrà dalla torcida granata che, finalmente, ha risposto positivamente alla chiamata della società. Il ribasso dei prezzi ed i buoni risultati conseguiti negli ultimi due mesi hanno invogliato i tifosi granata a tornare allo stadio in massa. Saranno almeno 23mila gli appassionati che cercheranno di spingere, nei prossimi 90’, la Salernitana verso la linea del traguardo finale.