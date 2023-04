SORESA ha pubblicato il bando di gara relativo alla progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’intervento denominato “Realizzazione di un nuovo polo di riabilitazione nel plesso ospedaliero Giovanni da Procida di Salerno“.

Il progetto – come riporta, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, Arcan (Associazione Salerno Cantieri&Architettura) prevede, per un importo complessivo di 41 milioni di euro:

– L’Adeguamento Sismico della struttura Ospedaliera è obbligatorio per garantire i requisiti di sicurezza dell’edificio. In conformità alla normativa vigente la Stazione Appaltante ha affidato la esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica della intera struttura ospedaliera, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa NTC2018. Le verifiche hanno riscontrato la necessità di adeguare sismicamente la struttura.

– L’ Efficientamento Energetico della struttura ospedaliera contempla diversi interventi, fra cui l’isolamento termico delle pareti esterne con l’applicazione di sistema “a cappotto”, la sostituzione degli infissi esterni con tipologia a taglio termico, la fornitura in opera di un sistema di schermatura solare, l’istallazione di pannelli fotovoltaici in copertura e

l’intervento di Trigenerazione per quanto attiene la parte impiantistica.

– L’adeguamento funzionale, con destinazione Polo di Riabilitazione, completerà l’intervento sui reparti e servizi su tutti i cinque piani del plesso per realizzare 87 posti letti di riabilitazioni distinti in diverse discipline e le necessarie aree di supporto quali palestre, terapie occupazionali, piscina riabilitativa ed ambulatori in genere. In particolare si intende realizzare all’interno del plesso esistente reparti per Gravi Cerebrolesi (cod. 75), l’Unità Spinale (cod.28) e il Centro risvegli, la Riabilitazione di vario tipo (Cod.56) e le aree di terapia specifica a supporto dei predetti reparti.

Le tre diverse tipologie di interventi previste consentiranno di attuare la completa riqualificazione del Plesso Ospedaliero.

Previsti 760 giorni per la conclusione dei lavori.