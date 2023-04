“Adesso si porta molto questa immagine di essere moderni, ma posso chiedervi solo una cosa anziché chiamarmi Vincenzo, nome volgarmente proletario, chiamatemi Vincent, che è più moderno e più trendy, fa più Van Gogh Notte stellata”, le parole del presidente della Campania De Luca nel corso del suo intervento alla presentazione del Comicon di Napoli.

Un sorriso e nessuna risposta, invece, da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a chi gli chiedeva di commentare le parole del neo segretario del Pd, Elly Schlein che ieri si è detta contraria all’ipotesi di un terzo mandato per il governatore campano.

LE REAZIONI

Queste sono riflessioni interne che fa il Partito democratico, io non entro nelle loro riflessioni interne. E’ chiaro che noi vogliamo provare ad avere un’alleanza basata su temi e programmi comuni che si costruiscono dal basso, proprio come abbiamo fatto qui Comune di Napoli che credo sia un laboratorio importante e un’esperienza che sta funzionando”.

Così Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle ed ex presidente della Camera, rispondendo a Napoli a una domanda sul parere negativo espresso dal segretario del Pd Elly Schlein al terzo mandato, questione che interessa direttamente l’attuale presidente della Regione CampaniaVincenzo De Luca.