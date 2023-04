Tre donne sono state fermate dalla Polizia a Battipaglia, in provincia di Salerno, nel corso dei controlli disposti dal Questore della Provincia salernitana, e volti al contrasto delle attiivtà delinquenziali lungo la fascia costiera campana. I controlli sono stati eseguiti lungo la strada provinciale 175 “Litoranea”. Gli agenti hanno fermato due albanesi e una rumena. Sono in corso accertamenti per l’emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nella città di Battipaglia. Identificati anche i clienti che saranno sanzionati. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.