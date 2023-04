L’assemblea generale ha eletto, martedì pomeriggio, i nuovi componenti della segreteria provinciale della Flc Cgil Salerno, la Federazione dei lavoratori della conoscenza, guidata dalla segretaria generale Maria Teresa D’Alessio. E’ una squadra giovane, motivata e competente quella che affiancherà nel suo mandato la segretaria provinciale D’Alessio, eletta a dicembre scorso nel corso del Congresso provinciale. Accolta con voto unanime la proposta della segretaria di eleggere nella segreteria del sindacato Giulia Trucillo, Ada Senatore, Luca Del Giorno e Roberto Napoli. Alla Presidenza è arrivata la riconferma di Veronica Natella, già presidente di Proteo Fare Sapere Salerno, l’associazione che si occupa di Formazione nell’ambito della Flc Cgil che sarà affiancata da due giovani new entry: Maria Vitaliano e Antonio Viale. “La forza del singolo si misura con la forza del collettivo” così Maria Teresa D’Alessio ha commentato l’elezione del nuovo gruppo dirigente del sindacato dei lavoratori della conoscenza che la neo segretaria ha chiesto di allargare da tre a cinque componenti. “Ci attende un lavoro duro e battaglie che in questi mesi hanno ripreso vigore anche alla luce delle proposte del Governo su Dimensionamento scolastico e Autonomia differenziata, proposte che ledono i diritti dei lavoratori e che contribuiranno a creare un ulteriore divario tra Nord e Sud. Il nostro sindacato si batte per una scuola inclusiva ed equa, nella quale bisogna coniugare i diritti dei lavoratori, la crescita degli studenti e i valori della nostra Costituzione. La squadra che mi affiancherà nel mio mandato è composta da giovani che stanno dimostrando con il loro impegno qual è la forza di un sindacato competente, motivato, coeso e presente sul territorio. Ci attende un grande lavoro di squadra”.