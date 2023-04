Si è tenuta nei giorni scorsi a Palazzo di Città la cerimonia per i 110 anni dalla fondazione della Farmacia Costabile. All’incontro hanno preso parte la vice sindaca del Comune di Salerno, Paky Memoli, il Presidente dell’ordine dei Farmacisti Prof De Francesco e del Dott Antonio Costabile. Ad allietare la serata il coro DAltrocanto. «Grazie alla professionalità di Antonio e dei suoi collaboratori ai cittadini si offre un contributo importante di erogazione di servizi sanitari di prima assistenza, di prevenzione e screening. Negli anni hanno ricoperto un ruolo importante, accanti ai cittadini anche durante la pandemia e questo è un esempio concreto perchè il farmacista resta punto di riferimento affidabile per i cittadini – ha dichiarato la vice sindaco Memoli – La storia della famiglia Costabile va oltre la farmacia, ha a che fare con ciò che ci rende chi siamo, con le persone venute a contatto in questi anni, le radici della loro famiglie e io non posso che ringraziarli per l’amore che oggi giorno riversano sul loro lavoro e sui cittadini che ogni giorno servono con dedizione e passione. È per tutti noi un grande esempio».