di Erika Noschese

All’Asl di Salerno reumatologa in malattia da oltre due settimane e pazienti impossibilitati a rinnovare il piano terapeutico. La denuncia arriva proprio da alcuni utenti che, da tempo, sono in cura presso il poliambulatorio di via Kennedy e che, da ormai 15 giorni, non riescono a rinnovare il piano farmaceutico. «Da giorni provo a recarmi all’Asl con mia moglie ma nulla, non riesco a prenotare la visita perchè la dottoressa è in malattia e non vi è un sostituto, chiaramente», ha dichiarato un utente, ormai esasperato per i continui rinvii. E nel frattempo, infatti, la lista d’attesa di allunga sempre di più. «Se manchi da lavoro due settimane è chiaro che la lista d’attesa si allunga, aspettiamo da mesi questa visita ma ancora oggi ci tocca attendere e dal poliambulatorio nessuno sa quando rientrerà in servizio la dottoressa. E allora cosa dobbiamo fare? Ci sono persone che hanno bisogno del piano farmaceutico, non possono permettersi di pagare le medicine e il diritto alla cura è sacrosanto ma puntualmente ci viene negato – ha aggiunto l’uomo – Chi dovrebbe garantire la trasparenza? E chi dovrebbe garantire il rispetto alla cura?». Stando a quanto emerge, invece, per una prenotazione presso lo studio medico privato della dottoressa, in servizio – lo ricordiamo – presso la reumatologia del Poliambulatorio di Pastena, le liste d’attesa non sono poi così lunghe. Dunque, cosa accade?