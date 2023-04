di Marco Visconti

Commenta il primo cittadino Raffaele Maria De Prisco: “Massima disponibilità di posti auto per i visitatori che vorranno godersi l’attesissima processione della Madonna delle galline il 23 aprile, che induce alla festa per le strade e nei toselli, gli spettacoli nell’arena Pignataro del lunedì 24 aprile, con ancora più posti disponibili rispetto agli scorsi anni, vista l’aggiunta di aree parcheggio”.

Continua De Prisco, “a seguito dell’ottimo riscontro da parte di residenti e addetti ai lavori dello scorso fine settimana, infatti, continua la predisposizione dei parcheggi delle auto all’interno di alcuni piazzali delle scuole cittadine e nelle aree preposte, gratuiti per i residenti e sorvegliati con guardiania notturna, dal prossimo sabato 22 aprile ore 14 a martedì 25 aprile ore 10. Tutte le indicazioni sono nella tabella di seguito pubblicata. Infatti, conseguentemente a quanto predisposto nel piano di sicurezza in accordo con la prefettura, le strade cittadine saranno sgombre da auto, in modo che la circolazione delle persone nelle strade della Processione e della festa sia più agevole e sicura”.

Conclude, “siamo certi che tutti raccoglieremo i frutti di un’organizzazione che punta a favorire la sicurezza, come da norme in vigore, e soprattutto la godibilità della festa per tutti. Per questo ringrazio i mie concittadini e quanti hanno lavorato fino a questo momento perché tutto andasse bene (forze dell’ordine, polizia municipale, sicurezza privata, addetti Sam, protezione civile Papa Charlie, Croce Rossa, commercianti, operatori ambulanti, tosellanti, devoti e artisti) e chiedo collaborazione per i giorni finali, sicuro che tutto andrà bene”.