di Marco Visconti

«Pagani non è solo un paese di santi, artisti e mercanti, ma è anche un paese della danza» Enrico Di Prisco – responsabile nazionale di Opes danza – è l’autore di queste vibranti parole. Sabato 2 aprile, al Teatro Auditorium «Sant’Alfonso Maria de Liguori» di Pagani, c’è stata la X edizione «Pagani danza festival» istituita dal settore nazionale danza di Opes guidato da Enrico Di Prisco. Il festival della danza è stato patrocinato dal Comune di Pagani con la partecipazione di Pietro Sessa – assessore con delega allo Sport – e Raffaele Maria de Prisco – sindaco di Pagani -. Ogni edizione si arricchisce di volti noti del mondo della danza e anche di un numero importante di ballerini: infatti hanno gareggiato più di 500 danzatori e, tra i gruppi di ballo, c’è stato un gruppo dello Sri Lanka, ciò denota la forte sensibilità che mostra abitudinariamente Opes Danza all’inclusività sociale. «Trovandoci alla X edizione di “Pagani danza festival”, devo dire che il Teatro Auditorium “Sant’Alfonso Maria de Liguori” è un vero portafortuna per Opes Danza, per i ballerini, ormai di caratura nazionale, e per me» commenta Di Prisco alla conclusione del suggestivo evento di danza. In questa gara di ballo c’è stata un’importante giuria costituita da Antonio Romano – coreografo e docente di fama nazionale – Veronica Tello – docente e ballerina classica – Rocco Giordano – maestro, coreografo e danzatore professionista – Pasquale Schiano – maestro, coreografo e danzatore professionista – e Rosaria Valerio – docente e coreografa professionista –. Hanno gareggiato diverse categorie: baby; kids; teen; juniores; seniores e over. Inoltre ci sono state diverse sezioni e discipline, per le prime: assolo; duo; trio; piccolo gruppo e grande gruppo; mentre per le seconde: acrobatica aerea; danza classica, moderna e contemporanea; arti varie: danze urbane e tradizionali. Per i vincitori ci sono stati diversi premi: borse di studio complete; settimane formative e contratti di lavoro.