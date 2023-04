Commentano i due consiglieri comunali, Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa, “riteniamo seria e fondata la richiesta del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, fatta al sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, di provvedere ad horas al ripristino del versante di Chiancolelle, interessato al dissesto idrogeologico, al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità. Purtroppo la superficialità dell’amministrazione comunale paganese ha ormai superato ogni limite e, il richiamo alle responsabilità del sindaco di Nocera Inferiore, rappresenta l’ennesima dimostrazione della mancanza di visione e di azione governativa paganese.

Ci auguriamo che si possa mettere mano al ripristino invocato e che si cominci anche a lavorare alla riqualificazione della località Torretta, per il ripristino di tutta la fascia pedemontana della nostra città, in quanto abbiamo più volte sollecitato il Comune e il Consorzio di bonifica”.