di Erika Noschese

In provincia di Salerno nasce il coordinamento provinciale Elly Schlein. Un’iniziativa che vede protagonisti Anna Petrone e Tino Iannuzzi, entrambi a sostegno dell’attuale segretaria nazionale del Pd durante le elezioni. Dando seguito all’entusiasmante risultato delle Primarie, che il 26 Febbraio hanno portato Elly Schlein alla guida del PD, con un risultato significativo anche in Provincia di Salerno grazie allo stimolo ed all’apporto importante di Anna Petrone e Tino Iannuzzi, di Paola Landi eletta in Assemblea nazionale e di tutti i candidati e le candidate, di tanti iscritti, amministratori e dirigenti del PD, di tanti cittadini; continua e si intensifica l’attività politica svolta durante la fase congressuale.

«Siamo consapevoli delle grandi aspettative generate da quel voto e dalla elezione di Elly Schlein a Segretario Nazionale, sentiamo, oggi, forte la responsabilità di prodigarci e di offrire un contributo per organizzare e dare forza al nuovo corso del PD anche nella nostra Provincia, con un lavoro che intendiamo portare avanti con passione e dedizione per aiutare il Partito a recuperare la fiducia e l’impegno attivo di migliaia e migliaia di Salernitani, che negli ultimi anni si sono allontanati ed hanno deciso di non rinnovare l’adesione alla nostra comunità.

Con questo spirito abbiamo inteso darci un coordinamento e affidare a Mauro Calatola, nostro eletto in Assemblea Nazionale, il compito di guidarci – ha dichiarato Anna Petrone, Coordinatrice della Mozione Schlein Provincia di Salerno – Nelle prossime settimane saremo, quindi, impegnati ad organizzare iniziative politiche in tutta la provincia, volte a rilanciare la centralità del Partito Democratico, partendo proprio dai territori».