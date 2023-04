Erano in tanti ieri pomeriggio a rendere l’ultimo saluto al caro Michele Pecoraro che un destino ingiusto, come lo ha definito l’ex senatore Andrea De Simone in un post molto struggente, ci ha portato via.

Nella chiesa di San Demetrio in via Dalmazia dove il feretro è giunto dopo aver percorso poche centinaia di metri visto che l’abitazione di Michele è proprio alle spalle del tempio, praticamente in via Cacciatore, c’era tantissima gente tra cui molti amici che non hanno voluto far mancare la loro vicinanza alla sua famiglia distrutta dal dolore..

Prima della cerimonia funebre in chiesa il carro, con il feretro a bordo, ha attraversato le strade adiacenti il vecchio, caro stadio Vestuti, l’impianto che Michele amava tantissimo per la venerazione che aveva per i colori granata e la Salernitana fermandosi al bivio di via Conforti dove è stato preso in spalla dai soci del Salerno club 2010 per raggiungere la sede del sodalizio di cui era segretario. Una breve sosta ed un minuto di raccoglimento mentre gli amici di sempre hanno scandito il suo nome e c’è stato un grande applauso tra le lacrime del presidente del club Salvatore Orilia che ancora non riesce a rendersi conto, così come tutti gli altri, che questo grande amico, segretario-signore purtroppo ci abbia lasciato.

Il breve corteo con la bara in spalla verso il club granata era accompagnato da Andrea, Girolamo, Rosario, Antonello, Sergio, Ciro, Andrea, Vittorino, Sergio, Lello, Enzo e tanti altri. Sulla bara era deposto un cuscino di fiori ed una sciarpa del Salerno club 2010.

L’intensa cerimonia si è svolta nel silenzio assoluto prima di arrivare alla Chiesa di San Demetrio dove c’è stata la cerimonia funebre con tante persone, come detto,che non hanno voluto mancare al saluto di questa grande persona. C’erano anche i consiglieri comunali Donato Pessolano e Roberto Celano con il dirigente della Salernitana Sasà Avallone che ha posto una maglietta dei granata sulla bara di Michele portando le condoglianze della società alla famiglia dello Scomparso.

Nel corso dell’omelia il parroco che officiava il rito ha elogiato la bella figura di Michele, una persona che nel corso della sua vita terrena è sempre stato vicino alla moglie, alle figlie, alle nipotine.

Anche noi ci associamo al grave lutto che ha colpito la famiglia Pecoraro ed in questo momento di struggente dolore vadano ancora alla moglie Rosalba, alle figlie Giovanna e Paola, ai generi Giuseppe e Ernesto, alle nipotine Lucia, Laura, Letizia, al fratello Vito, ai suoceri Bernardo ed Anna, ai cognati, le cognate ed a tutti gli amici le espressioni del nostro accorato cordoglio e quello del direttore Tommaso D’Angelo. Sabato prima della partita tra Salernitana e Sassuolo sarà deposto un cuore di fiori nel posto in tribuna che abitualmente occupava il compianto Michele, alla sinistra di Andrea De Simone, da sempre molto legato allo Scomparso.