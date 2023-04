“Elly Schlein ha ribadito la sua contrarieta’ al terzo mandato per Vincenzo De Luca. Una posizione che noi portiamo avanti da sempre e che ci auguriamo si cristallizzi presto anche nel Partito Democratico. In questo modo, forse, De Luca smettera’ di avere come pensiero ricorrente la sua rielezione e iniziera’ a preoccuparsi del destino dei campani. Al netto delle disposizioni di legge in merito al terzo mandato, chi come lui ha mal amministrato e’ giusto che lasci spazio ad altri. Il Pd si assuma la responsabilita’ di sganciarsi da chi, in questi anni, ha affossato la Campania. Noi continueremo a costruire un progetto serio, autorevole e partecipato per il riscatto della nostra regione”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Campania del M5S Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello.