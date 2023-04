di Eugenio Verdini

La campagna elettorale entra nel vivo, dopo il deposito delle liste elettorali, e ad inaugurare il “tutti contro tutti” sarà Biagio Luongo. Annunciato per giovedì sera un appuntamento presso un albergo cittadino in occasione delle presentazione ufficiale di liste e candidati. Evidentemente nei prossimi giorni seguiranno gli altri, che peraltro sono già molto attivi sui social e sui mezzi di comunicazione via web, come lo stesso Luongo d’altra parte. La lettura dei candidati nelle liste elettorali dei tre candidati a sindaco non ha riservato alcuna sorpresa.

La composizione delle tre coalizioni è stata confermata nel senso civico, seppure è del tutto evidente che la commistione relativa alla provenienza politica di liste e candidati non intacchi la base ideale di ognuna delle tre coalizioni. Attilio Busillo e Biagio Luongo, pur ospitando anche candidature di provenienza diversa, rappresentano quelle che sul territorio cittadino sono le cornici politiche del centrodestra e del centrosinistra. Esponenti delle formazioni politiche del centrodestra nazionale sono schierati al fianco di Busillo, naturalmente anche insieme con candidati che aderiscono soprattutto al progetto di governo locale. Stesa situazione, seppure ribaltata nelle posizioni, nella coalizione di Biagio Luongo, che non solo ha ottenuto il via libera del coordinamento territoriale di Italia Viva, ma in più conta sulla candidatura del responsabile cittadino del partito Socialista Italiano, entrambi a supportare una storia politica, quella di Biagio Luongo, tutta svolta all’interno della sinistra oggi dem.

Esponente della stessa area di riferimento di Luongo è anche Pierfrancesco D’Ambrosio, che però guida una coalizione che ancora più marcatamente dei suoi avversari è caratterizzata da partecipazioni bypartisan e civiche. Lo stesso schierarsi di buona parte dell’amministrazione uscente, che era guidata dal sindaco Roberto Monaco, importante esponente regionale di Fratelli d’Italia, indica come si tratti di una coalizione che mette insieme, come ha sottolineato lo stesso candidato a sindaco, un’idea di città con l’impegno a realizzarla.