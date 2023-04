Tifoseria granata a lutto per la scomparsa di Michele Pecoraro, tifoso granata e colonna del club Salerno 2010. Così lo ricorda Andrea De Simone. Un destino ingiusto mi ha privato di un amico carissimo. Elegante,educato,discreto:Michele era un vero signore d’altri tempi.Abbiamo condiviso discussioni politiche,partite della Salernitana,cene conviviali. Sedere al solito bar di piazza Casalbore,senza Michele,non sarà la stessa cosa. Non sarà la stessa cosa andare all’Arechi e non trovarlo più alla mia sinistra,il lato del cuore. Non vederlo più esultare-uno dei pochi momenti fuori le righe che si concedeva- sarà una grande amarezza. La nostra piazza,il nostro club,il nostro Arechi,da oggi,sono luoghi più poveri.Rip amico mio. Ti voglio bene.