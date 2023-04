di Erika Noschese

Entreranno in servizio già dal prossimo 20 aprile gli agenti della Polizia Municipale che hanno vinto il concorso interno per la copertura di quattro posti di categoria D Specialista di Vigilanza. È quanto stabilisce una determinazione dirigenziale che rettifica la data di inizio, annunciata per il prossimo 1 maggio, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Di fatto, lo scorso 14 aprile, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale ”ha chiesto che l’assunzione dei n. 4 Specialisti di Vigilanza vincitori della progressione verticale abbia decorrenza da giovedì 20 Aprile 2023 anziché dal 1 Maggio 2023, per le motivazioni in atti”, come si legge dalla determinazione. Una richiesta sicuramente legittima quella del comandante della polizia municipale di Salerno che fa i conti, ancora oggi, con la carenza di personale e i tanti pensionamenti che si sono susseguiti in questi mesi, rendendo difficile il lavoro su strada e la copertura di tutti i servizi a cui devono fare fronte gli agenti. Ad oggi, nonostante le due richieste di accesso agli atti da parte di uno dei partecipanti e quella di Antonio Capezzuto, segretario della Fp Cgil di Salerno, nulla è cambiato e dall’amministrazione Napoli non ci sono risposte per quanto denunciato attraverso queste colonne con i soliti favoritismi della politica locale e provinciale che hanno penalizzato chi, invece, aveva meriti e competenze per questo avanzamento di carriera. Proprio di recente, a chiedere spiegazioni al sindaco e all’assessore alla Trasparenza Claudio Tringali anche il consigliere del gruppo Oltre Donato Pessolano: «E’ preoccupante che chi dovrebbe garantire trasparenza, meritocrazia e serietà sia indifferente alle numerose richieste di chiarezza presentate a più livelli, tenendo conto delle presunte irregolarità nell’attribuzione del punteggio ai candidati alla prova concorsuale», ha infatti dichiarato il consigliere di opposizione, senza ricevere spiegazioni da chi dovrebbe garantire trasparenza.