di Enzo Sica

A Montecitorio, alla Camera dei deputati, ieri pomeriggio si è parlato solo di Salernitana. Si perchè la nascita del club dei parlamentari salernitani che era in embrione già da qualche mese finalmente c’è stata. Ed è nato alla presenza del presidente del club granata Danilo Iervolino, alquanto in come lo stesso ha dichiarato al momento di prendere la parola ma con al tavolo della presidenza i parlamentari Pino BIcchielli, Piero De Luca, Antonio D’Alessio, Franco Mari che hanno subito esposto con Iervolino una sciarpa granata che era stata portata da D’Alessio e Andrea De Simone, ex presidente della Provincia ed ex senatore che è stato tra i promotori di questa bella iniziativa alla quale non hanno fatto mancare il loro apporto altri ex parlamentari presenti come Nicola Provenza, Guido Milanese, Mario Pepe ed anche Angelica Sepe, impegnata nelle trasmissioni televisive di gastronomia, Angelo Scelzo vice capo ufficio stampa Vaticano, il patron Mendozzi dell’hotel Bristol di Vietri, l’avvocato Giuseppe Spagnuolo del foro di Salerno, l’amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan reduce dalla firma sulla convenzione dell’Arechi al Comune di Salerno e tante altre persone in una sala di Montecitorio gremita per questo eccezionale evento.

Il saluto iniziale a Iervolino, ospite d’onore, ovviamente è stato di Bicchielli. .

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’intervento di D’Alessio:Questo club rappresenta un unico grande momento di passione per questa maglia. La voglia di rappresentare Salerno c’è tutta, la storia di questa società è di grande passione e delusione. Il salto di qualità c’è stato, siamo in serie A e non potevamo pensare ai nostri colori anche qui in Parlamento.

Franco Mari ha parlato di giornata importante. Si per tutta la città visto che abbiamo dato vita a questo club di parlamentari. La nostra città è vicina alla squadra, lo è sempre stata. E noi con questo club faremo sentire anche la nostra presenza.

Piero De Luca non è andato troppo lontano dalle dichiarazioni dei colleghi.

Prima che prendesse la parola Iervolino l’ex parlamentare Nicola Provenza ha parlato di questa iniziativa interessante, ricordando che lui è stato dal 1992 al 2001 responsabile del settore giovanile granata e chiedendo al presidente di dare nuova linfa proprio a questo settore.

Guido Milanese ha poi regalato un cavalluccio marino simbolo della Salernitana ad un presidente Iervolino che nel corso del suo articolato intervento ha evidenziato i buoni risultati sportivi fin qui raggiunti e ammettendo candidamente che un anno e mezzo fa non ci pensava certamente a diventare presidente della Salernitana. .