La compagnia di navigazione Ignazio Messina & C. ha annunciato al mercato che dal prossimo mese di maggio tornerà a scalare il porto di Salerno per essere commercialmente e operativamente più vicina al mercato del Sud Italia. “New service from/to Salerno – East/South Africa Line. Con la presente abbiamo il piacere di annunciare alla Spett.le Clientela l’imminente ripresa del servizio diretto da/per il Sud Italia, porto di Salerno (SCT Terminal), per la linea “East-South Africa” si legge in una nota inviata dalla shipping company genovese ai caricatori. Lo scalo delle proprie navi in Sud Italia mancava dal periodo pre-pandemico e la cancellazione di questa toccata era motivata da ragioni operative che spingevano a ridurre il più possibile gli scali dovendo fare fronte a crescenti situazioni di congestione in vari porti.

La prima nave attesa al Salerno Container Terminal il prossimo 2 maggio è la Palatium III, nave portacontainer da circa 2.500 Teu che risulta presa in charter da Msc. La rotazione del rinnovato servizio di linea con l’Africa orientale di Ignzio Messina & C. prevede scali a Genova, Salerno, Alexandria, Iskenderun, Jeddah, Mombasa, Dar Es Salaam, Durban e Maputo (più alcune altre destinazioni attraverso il trasbordo dei container a Jeddah o a Durban). L’aggiunta della toccata al porto di Salerno consentirà alla shipping company della famiglia Messina di raccogliere maggiori volumi di merce containerizzati con origine o destinazione in Sud Italia.