E’ stato rilasciato Federico Capuano e i suoi sodali B.M. e Z.S. questi ultimi nativi di Casal di Principe e Trentola Ducenta, ma che da molti anni vivono fuori regione.

Gli agenti di Duinsburg in Germania non hanno avuto elementi che provassero i loro sospetti e quindi hanno dovuto rilasciare i tre che a questo punto possono anche aver fatto rientro in Italia. Non si esclude però che avranno qualche sanzione o divieto di far ritorno nel Land tedesco. Il fermo non è stato tramutato in arresto e quindi i tre sono tornati subito liberi. Federico Capuano si conferma così ancora un elemento furbo e scaltro e tendenzialmente pericoloso. Dalle scarse informazioni si presume che i tre hanno ricevuto l’ospitalità di un noto pluripregiudicato di Nocera Inferiore amico intimo del Capuano che vive da anni in Germania, tale Antonio Vicidomini. Resta il giallo sul suv che conteneva i cinque bazooka su cui non sono state trovate le impronte digitali dei tre. L’unica intercettazione di uno di loro si riferisce ad una telefonata prima di Pasqua in cui si riferiva che dopo le festività sarebbero saliti per caricare maiali piccoli e grossi. Secondo la polizia questo significherebbe che doveva esserci un blitz in piena regola per eliminare qualche famiglia. Colui che parlava al telefono aveva uno stretto accento casalese.

I tre pare siano stati in zona per qualche altro giorno e abbiano fatto visita ad un’azienda molto grande di allevamento di maiali i cui proprietari sono amici del Capuano. Poi i tre si presume sarebbero tornati in Italia in treno.