di Fabio Setta

SALERNO – Paulo Sousa (nella foto di Gambardella) eguaglia Nicola. A Torino è arrivato il settimo risultato utile consecutivo per i granata che eguagliano la striscia record dello scorso anno, realizzata tra aprile e maggio. Questo di domenica è il sesto pareggio consecutivo, non era mai successo nella ultracentenaria storia granata mentre solo tre formazioni dall’inizio dello scorso decennio hanno registrato una serie di sei o più pareggi consecutivi in Serie A: la SPAL (sei nel 2018), il Chievo (sei, sempre nel 2018) e il Genoa (sette nel 2022). L’1-1 di Torino, è il dodicesimo pareggio stagionale: solo l’Udinese ne ha totalizzati tanti quanto i granata, che hanno infilato tre 1-1 consecutivi (6 in tutto). La Salernitana è rimasta imbattuta nelle ultime 11 partite di Serie A in cui ha terminato in vantaggio il primo tempo (6V, 5N), a partire dal 10 aprile 2022 contro la Roma (sconfitta 1-2). Dal ritorno in Serie A nella scorsa stagione, la Salernitana non ha mai vinto in dieci precedenti di campionato giocati in trasferta di domenica alle 15 (4N, 6P), segnando solo quattro gol in questo parziale. La Salernitana non ha vinto alcuna delle ultime otto sfide contro squadre piemontesi nella massima serie (3N, 5P): l’ultima vittoria dei granata contro formazioni provenienti da questa regione è arrivata il 2 maggio 1999 contro la Juventus (1-0 firmato da Marco Di Vaio). Per la quinta volta consecutiva la squadra granata ha segnato almeno un gol, eguagliando la striscia infilata nel girone di andata mentre per la quinta volta la formazione di Sousa ha subito almeno un gol: il record di quest’anno è di 12 partite di fila senza clean sheet. Quarto gol stagionale per Tonny Vilhena che raggiunge Candreva in classifica marcatori. L’olandese ha trovato il gol nelle due sfide contro il Torino di questo campionato ed è il primo centrocampista della Salernitana a segnare in entrambe le sfide stagionali contro una singola squadra di Serie A. Due delle quattro reti di Tonny Vilhena in Serie A sono state realizzate da fuori area, entrambe proprio contro il Torino. Solo Atalanta e Roma (entrambe otto) e Bologna (sette) hanno segnato più gol dalla distanza della Salernitana (sei) nella Serie A 2022/23. Terzo assist per Piatek in questo campionato; i precedenti due il polacco li aveva serviti sempre fuori casa a Boulaye Dia – suo compagno di reparto. Secondo pareggio per Paulo Sousa contro il Torino con un bilancio che si completa con due sconfitte ed una vittoria, quando allenava la Fiorentina (2-0, il 24 gennaio 2016). Ivan Juric conferma l’imbattibilità contro Paulo Sousa (1V, 2N) e contro la Salernitana contro cui ha raccolto tre vittorie e tre pareggi. Settimo pareggio per i granata con Aureliano di Bologna: in bilancio anche sette vittorie e quattro sconfitte, mentre dopo due successi e due ko è arrivato il primo pareggio per il Torino con il fischietto di Bologna. Infine, secondo pareggio della storia tra Torino e Salernitana in terra piemontese dopo lo 0-0 del 2004/05. Il bilancio si completa con due successi ospiti e cinque locali.