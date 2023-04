I deputati salernitani, quelli attuali ma anche ex parlamentari di fede granata, si sono dati appuntamento per oggi pomeriggio, alle ore 16, a Montecitorio per varare il primo club granata della storia del nostro Parlamento che sarà presentato con una conferenza stampa.

Un evento questo che ha come promotore il deputato Pino Bicchielli ed ha visto l’entusiastica adesione di Antonio D’Alessio, Franco Mari, Piero De Luca nonché gli ex parlamentari Andrea De Simone, Guido Milanese, Gerardo Soglia ai quali certamente se ne affiancheranno altri. Saranno presenti oltre al presidente della Salernitana Danilo Iervolino anche il collega Angelo Scelzo già vice capo ufficio stampa del Vaticano e il presidente nazionale della Fisc Francesco Lotito.

Andrea De Simone, ex presidente della Provincia ed ex senatore ha sempre creduto in questo progetto. Bisogna sottolineare che negli anni 90 lo stesso De Simone si rese protagonista di una iniziativa analoga con alla presidenza della Salernitana il compianto Giuseppe Soglia, senza l’ufficialità e l’organizzazione di quella che si propone oggi pomeriggio che vuole essere soprattutto come scambi di ospitalità tra parlamentari durante le trasferte e dar vita ad iniziative benefiche. E’ il caso di ricordare l’asta di beneficenza che fu promossa all’epoca d’intesa con il compianto collega Zaccaria Tartarone per la ristrutturazione di una scuola primaria di Avana.