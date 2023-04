“Dobbiamo avere un punto di riferimento che e’ l’accoglienza, la solidarieta’ umana, la salvezza per chi viene in mare, a prescindere da tutto. Ma dobbiamo anche sapere che c’e’ un punto limite oltre il quale lo Stato italiano non ce la fara’ a governare questo problema”. Parlo del tema dei migranti, lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al 43esimo convegno nazionale delle Caritas diocesane che si sta svolgendo a Salerno.