L’ appuntamento che sta per tenersi oggi, alle ore 12, presso il Liceo “Torquato Tasso” di Salerno è una occasione imperdibile per le giovani donne che vogliono approfondire la conoscenza sull’endometriosi. Luigi Fasolino, giovane medico specializzato in Ginecologia ed Ostetricia, in Chirurgia della fertilità ed in Ginecologia mii-invasiva laparoscopica e robotica nonché autore del libro “9 mesi + 1”, guida per affrontare la gravidanza, edito da Sperling& Kupfer, guiderà l’incontro dedicato alla sensibilizzazione sulla malattia endometriosica ed all’importanza di una diagnosi precoce.

L’endometriosi colpisce una donna su dieci e, spesso, i sintomi – tra cui dolori mestruali, nausea, mal di testa, stanchezza cronica, dolori durante il rapporto sessuale – anche se in alcuni casi invalidati, vengono trascurati e sottovalutati dalla società o confusi con altre patologie. Questo ritardo, a volte anche di 7 0 10 anni nell’individuazione della malattia può causare significativi danni sia alla salute che alla qualità d vita delle donne. Fasolino, esperto altamente qualificato in questo campo, affronterà l’endometriosi da diverse prospettive illustrando le conseguenze dal punto di vista fisico e psicologico prestando attenzione ai segnali e per cercare una diagnosi precoce in quanto il dolore rappresenta un campanello d’allarme da non sottovalutare. L’obiettivo è offrire informazioni accurate, utili per sensibilizzare sulla malattia fornendo strumenti idonei per individuare la patologia al momento giusto. L’evento verrà registrato per essere diffuso in altri Istituti e consentire ad un numero sempre maggi ore di donne di informarsi sulla malattia permetendo loro di vivere al meglio.