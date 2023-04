«La convenzione per la gestione dello stadio che l’Amministrazione comunale presenta oggi è inaccettabile. Dopo oltre un anno di “studio” ci si aspettava, oggettivamente, un accordo più in linea rispetto a quanto accade in altre realtà, laddove i governi cittadini antepongono l’interesse della comunità alla volontà di avere un controllo stringente su ogni centro di interesse e di consenso (ecco il motivo del periodo limotato della convenzione)». Così Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia al Comune dopo la firma della convenzione per la gestione dello stadio Arechi. «In altre città ormai si cede alle società di calcio la gestione dell’impianto in concessione pluridecennale, consentendo alle stesse di investire nella manutenzione straordinaria, oltre che ordinaria, dello stadio e dando l’opportunità di avere un ritorno in termini economici dalla gestione degli spazi e della pubblicità – ha dichiarato il forzista – Così si impedisce alla Salernitana di fruire di introiti importanti derivanti da sponsorizzazioni di brand di livello internazionale che potrebbero essere reinvestiti nel rafforzamento dell’organico, al fine di mantenere per un periodo più lungo possibile la massima categoria, con conseguenze importanti anche per l’indotto produttivo della città. Lo stadio è un bene della collettività e soprattutto degli appassionati tifosi della Salernitana, squadra in cui in tanti identificano lo stretto legame di apparrenenza alla città. Daremo battaglia affinché decisioni di tal tipo vengano assunte non nel chiuso di una stanza, ma a seguito di un confronto costruttivo e necessario con i principali fruitori dell’impianto in questione, i tifosi della Salernitana». A polemizzare anche il consigliere di Oltre Corrado Naddeo, accusando il sindaco di non aver coinvolto i consiglieri nel dialogo con il club per la stipula della convenzione per la gestione dello stadio.

