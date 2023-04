di Mario Rinaldi

Liste depositate e via alla campagna elettorale a Pellezzano, dove il sindaco uscente Francesco Morra, affidandosi al suo slogan “La continuità che vince”, mostra piena fiducia nell’elettorato e nella squadra che compone la lista “Impegno Civico”, la stessa che cinque anni fa si impose permettendo all’attuale primo cittadino di conquistare Palazzo di Città.

Una corsa verso il successo che Morra, anche in questa occasione, intende intraprendere con grande convinzione, forte dei cinque anni alla guida del governo cittadino, nel corso dei quali tante cose ha fatto e molte altre intende fare nel caso in cui gli aventi diritto al voto decidessero di affidargli un nuovo mandato.

Sindaco Morra si apre la campagna elettorale. Cosa si aspetta?

“Dopo cinque anni siamo di nuovo qui per dire la nostra, convinti di aver svolto un ottimo lavoro per la nostra Pellezzano. Sarà sicuramente una campagna elettorale avvincente dove nulla è scontato. Però, se è vero che i risultati portati a termine premiano, deåvo ammettere che da questo punto di vista sono molto fiducioso perché abbiamo fatto davvero tanto per portare sviluppo e crescita alla nostra cittadina”.

Ecco, può illustrarci, in sintesi gli interventi eseguiti in questi cinque anni?

“Sono davvero tanti a partire dalla messa in sicurezza dei valloni del nostro territorio per scongiurare i rischi idrogeologici fino agli interventi di rifacimento di molte strade di collegamento sia comunali che provinciali. Altri importanti interventi sono avvenuti nel campo delle politiche sociali con sostegno alle persone anziani, ai disabili e ai meno abbienti. Da sottolineare anche i tanti eventi nel campo della cultura e degli spettacoli per valorizzare il nostro patrimonio artistico e architettonico. E non da ultimo l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, dopo ben 23 anni di attesa che porterà nuova linfa al nostro territorio”.

In caso di rielezione può spiegarci che programmi ha da realizzare?

“Come dice il nostro slogan “la continuità che vince” c’è l’intenzione di continuare nell’opera di sviluppo e crescita del territorio di Pellezzano.

Per questo motivo continueremo seguendo il solco tracciato in åå cinque anni concentrandoci su interventi di natura urbanistica, di opere pubbliche, di crescita della cultura e di tutti quei settori che hanno permesso a Pellezzano di essere vista anche come modello dai Comuni limitrofi. Non dimentichiamoci che il nostro territorio fa da cerniera al capoluogo di Provincia che è Salerno e per questo motivo intendiamo accrescere sempre più la sinergia con questo Ente e anche con l’Università degli Studi di Salerno con la quale potranno partire molti progetti”.

La sua lista è composta in gran parte da membri dell’Amministrazione uscente. E’ questa secondo lei una ricetta vincente per ottenere il successo?

“Mi preme ringraziare tutti coloro che hanno accettato di scendere di nuovo in campo per questa nuova sfida. I componenti di “Impegno Civico” sono tutti di alto spessore e professionalità, dotati delle giuste competenze per amministrare questo territorio e credo che lo abbiano dimostrato. Quindi, grazie a coloro che hanno creduto di nuovo in questo progetto, ma anche a quelli che non sono più presenti, perché comunque hanno dato un prezioso contributi agli interventi istituzionali”.

E poi ci sono le new entry in questa lista.

“Beh certamente. I nuovi candidati, al pari di quelli che già facevano parte della squadra, sono soggetti altrettanto dotati e di grandi capacità e competenze.

Sono sicuro che la squadra è vincente. Ma soprattutto avverto che c’è grande convinzione e questo mi fa ben sperare per il risultato finale al termine del voto. In ultimo vorrei ringraziare tutti coloro che facevano parte della precedente coalizione e che per motivi personali e professionali non hanno potuto prendere parte a questa tornata elettorale: Anna Aurelio, Alessandra Senatore, Saverio Ricciardi, Ivan Facenda, Nicola Raffaele Coviello e l’assessore esterno con delega al bilancio Alberto Napoli”. Intanto ieri sera, presso il Centro Polifunzionale “Giovani +” della frazione Coperchia si è tenuta l’apertura ufficiale della campagna elettorale con la presentazione dei candidati della lista.