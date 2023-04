Nocera Inferiore. Nessuna archiviazione per il decesso di una anziana in ospedale a Nocera Inferiore. Restano per ora sedici indagati con un supplemento di indagini disposto dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore per la morte sospetta avvenuta alla fine del 2021, all’Umberto I La morte della donna sarebbe riconducibile ad una dispnea (difficoltà respiratoria) e all’archiviazione chiesta dalla procura era seguita l’opposizione (accolta) della famiglia, la quale aveva chiesto accertamenti più specifici per fare luce sulla morte del proprio famliare. Nel registro degli indagati ci sono medici e infermieri, che in tempi diversi tra loro avevano avuto a che fare con la degente residente nell’Agro. Dopo le disposizioni del gip il pm titolare del fascicolo ha conferito incarico a un medico legale ed un infettivologo, che dovranno rispondere ad una serie di quesiti di natura tecnica, così come specificato dal giudice. Si parte della consulenza medico-legale – che dovrebbe avere inizio con i dati di cartelle cliniche e ulteriore documentazione -e dovrà chiarire l’operato dei sanitari in relazione alla gestione della patologia di cui soffriva l’anziana. C’è inoltre da chiarire le scelte diagnostiche e terapeutiche praticate dai sanitari e se queste ultime, siano state conformi alle linee guida e in rapporto al quadro clinico della paziente. E ancora va precisato anche in base al quadro complessivo della donna – di età avanzata e quindi fragile- sottoposta nel periodo ad un delicato intervento chirurgico – fosse necessaria l’esecuzione di indagini specifiche, tese ad accertare l’esistenza di segni di polmonite, prima della dispnea il 23 dicembre di due anni fa. I consulenti della procura inizialmente ritennero che la terapia antibiotica fosse stata adeguata e non occorresse una modifica o adeguamento, quando il quadro clinico cominciò a peggiorare. Dopo che lo studio dei due periti sarà concluso, la relazione sarà consegnata alla procura che farà le sue valutazioni per verificare se richiedere nuovamente l’archiviazione oppure il processo.