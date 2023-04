“Una Pontecagnano Faiano finalmente unita, più vivibile e competitiva, una città che riscopre il senso di appartenenza”. E’ questa una delle grandi priorità per Marco Vecchione, candidato al Consiglio con Movimento Libero a sostegno di Giuseppe Bisogno sindaco. Il giornalista ha fatto registrare una partenza decisamente sprint della sua campagna elettorale. “Per me – afferma – è tutto normale. Perché sono presente e vivo ogni giorno con passione e impegno il mio territorio, adoro confrontarmi con tantissime persone. Ed è questo che sto continuando a fare, col solito entusiasmo e coinvolgimento. In fondo, nulla di eccezionale, il Marco di sempre, con e senza elezioni”.

Elezioni alle quali il giornalista ci arriva forte dell’esperienza di portavoce comunale per un decennio, appassionato di politica e rappresentante di una storica impresa di famiglia. “Straordinari percorsi – conferma Vecchione – di crescita umana e professionale e confronto quotidiano. Scendo in campo per dare un contributo coraggioso, leale, serio e onesto a una comunità che conosco bene e amo troppo”. Una comunità che, a detta di Vecchione, affronta tante, troppe difficoltà. “L’obiettivo comune – spiega il giornalista – è lavorare per un territorio più vivibile, sicuro, inclusivo, sostenibile, a misura di famiglie, giovani e attività produttive. Un territorio che sappia aggregare e valorizzare. Per farlo occorre avere una visione che fino ad oggi è mancata”. Tra le note dolenti, ovviamente, c’è la fascia costiera. “E’ vero – conferma Marco Vecchione – la situazione del litorale, così come delle periferie, è sotto gli occhi di tutti nonostante un potenziale enorme. Eppure i cittadini non chiedono progetti stratosferici come quello presentato dal sindaco Lanzara cinque anni fa, ma pretendono semplicemente normalità. E normalità, a mio avviso, significa garantire sicurezza, serenità, condizioni di sviluppo, un mare finalmente decoroso con un monitoraggio dodici mesi all’anno. La pazienza dei residenti è infinita e merita riscontri immediati e definitivi, non ulteriori promesse. E gli sforzi degli imprenditori richiedono un sostegno reale e non passerelle elettorali”. Idee, queste, che sono al centro dell’agenda politica di Movimento Libero, come spiega Vecchione: “Un gruppo straordinario che vanta un percorso fatto di coerenza, condivisione, concretezza e senso di appartenenza. Le battaglie portate avanti in questi anni dal consigliere comunale Angelo Mazza e dall’intero movimento testimoniano appieno un’azione quotidiana che ha come unico interesse Pontecagnano Faiano”. Da qui anche la scelta di sostenere la candidatura a sindaco di Giuseppe Bisogno che è “una persona che stimo tantissimo, un imprenditore di successo ed un uomo del fare con esperienza, competenza e voglia di mettersi in gioco, la sintesi naturale dell’intesa tra movimenti civici e partiti di centrodestra, un’alternativa ampia e credibile all’attuale governo cittadino che ha deluso ogni aspettativa”. “Bisogna ripartire – spiega ancora il giornalista – dalla nostra identità, dalla nostra storia, da nuovi spazi di aggregazione, da piazze di nuovo affollate, dallo spirito che caratterizza momenti di aggregazione straordinari. Penso all’evento “Afestopont”, alla passione degli oratori, all’opera delle associazioni e tante altre iniziative di amore comunitario”. Vecchione, infine, mostra ottimismo sull’esito della competizione elettorale. “Una sfida – conclude – dura, ma equilibrata. Più giorni passano e più mi convinco che la nostra coalizione ha tutte le carte in regolare per vincere, governare e fare bene”.