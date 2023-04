Polemica sull’aeroporto di Salerno dopo le parole pronunciate dal presidente della commissione Trasporti a Palazzo Santa Lucia in merito allo scalo aeroportuale inserito nella rete Ten-t. Non usa mezzi termini Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno, per commentare il risultato politico dell’Europarlamentare di Forza Italia Lucia Vuolo con l’inserimento dell’Aeroporto di Salerno all’interno della rete internazionale “Ten-T”:

“Il voto c’è stato perché un’Europarlamentare che si chiama Lucia Vuolo ha presentato 44 emendamenti che sono stati inseriti in diversi compromessi grazie alla forza del Partito Popolare Europeo. La determinazione politica dell’Onorevole Vuolo poi, europarlamentare di Forza Italia, ha consentito di raggiungere l’obiettivo dell’Aeroporto di Salerno. Questi i fatti noti a chi vive in Europa e di duro lavoro, sconosciuti a chi vive di invidia e presunzione. L’Onorevole Vuolo continua a lavorare per le nostre comunità e, dopo 4 anni, ha raggiunto un risultato che in oltre decenni di annunci e idiozie nessuno aveva raggiunto. Capisco che possa dare fastidio perché è un risultato “straordinario” frutto di lavoro e non “chiacchiericcio”, ma tant’è. Fortunatamente l’Onorevole Vuolo lavora e si batte, e non solo per l’Aeroporto di Salerno, ed è rispettata in Europa. Dispiace che invece di gioire, prevalga la logica del colore politico e del proprio orticello. Vada avanti Onorevole, il popolo ama chi si batte amando il popolo”. Ad intervenire anche Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città: “Ha pure il coraggio di “propagandare”, col suo “fido” Cascone, la futura partenza dell’Aeroporto di Pontecagnano. Fa affidamento sulla memoria corta della gente, confusa dalla “cascata” di palle costretta ad assorbire di continuo. Ed allora è il caso di rammentare a tutti quando De Luca non pagava, da Sindaco di Salerno, le quote consortili dell’Aeroporto (quando il cdx lavorava per farlo finalmente partire) e lavorava per far uscire il Comune di Salerno dal Consorzio per ostacolarne il decollo. Ricordiamo soprattutto quando sosteneva che sarebbe stato meglio coltivare l’area dell’aeroporto a broccoli… Per fortuna il web ci aiuta a rinverdire la memoria ed a fare emergere tutte le minchiate raccontate per anni… nè ha l’onestà di riconoscere che l’inserimento dell’Aeroporto di Salerno all’interno della rete internazionale “Ten-T” è frutto dell’impegno politico dell’europarlamentare di Forza Italia Lucia Vuolo”.