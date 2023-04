di Erika Noschese

Nonostante le condizioni meteo si è rivelata un successo l’iniziativa a “Carta al Tesoro”, promossa nella città di Salerno da Comieco, in collaborazione con Salerno Pulita e con il patrocinio del Comune di Salerno. Causa pioggia è stato necessario un cambio: la postazione per la partenza e l’arrivo dei partecipanti è stata spostata dal lungomare (altezza Santa Teresa) nei portici di Palazzo di Città, lato Cinema teatro Augusteo. Purtroppo il maltempo che si è abbattuto sul territorio provinciale prima dell’inizio della gara ha scoraggiato la partecipazione e solo 6 squadre si sono presentate ai nastri di partenza sulle 35 che si erano iscritte nei giorni precedenti. Per fortuna durante lo svolgimento della gara (iniziata alle 11) ha smesso di piovere. I check point dove si ritiravano le schede con i quiz e i questionari a cui rispondere erano posizionati in piazza Flavio Gioia, largo Abate Conforti, via San Benedetto, piazza XXIV Maggio, piazza Dante (lungomare Trieste). Due gli elementi assunti per stilare la graduatoria: il punteggio conseguito per le risposte fornite e il tempo impiegato per compiere il percorso mentre sul lungomare, invece, è rimasto il gazebo con gli addetti di Salerno Pulita per dirottare i partecipanti ai portici di Palazzo di Città e per distribuire i kit dei sacchetti di carta a chi, munito di card, li ha richiesti. «Abbiamo avuto una buona partecipazione, siamo contenti che il Comieco abbia investito su Salerno: la nostra città è stata scelta per i buoni risultati conseguiti nella raccolta di carta e cartone, ha dichiarato il presidente di Salerno Pulita Vincenzo Bennet. «Noi stiamo puntando molto sulla sensibilizzazione, la città risponde molto bene e anche l’installazione dei cestini per la raccolta di deiezioni canine sta portando i suoi risultati positivi, le strade e i marciapiedi sono sicuramente più puliti», ha aggiunto il presidente Bennet. Caccia al tesoro rientra nelle iniziative della terza edizione della Paper Week, la grande campagna informativa dedicata al ciclo del riciclo di carta e cartone organizzata da Comieco in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di Anci, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Rai Per la Sostenibilità. «Salerno ha un ruolo importante nel panorama della raccolta differenziata a livello nazionale, è una della città con i numeri migliori ormai da molti anni; qui c’è la cartiera più importante del sud Italia», ha dichiarato Roberto Di Molfetta, vice direttore Comieco. Intanto, sempre in collaborazione con Salerno Pulita, Comieco e Comune di Salerno su idea del presidente della commissione ambiente Arturo Iannelli prenderà il via oggi il progetto IncartoniAmo la carta per un recupero virtuoso del cartone. Da oggi, i volontari di U.Di.Con stazioneranno all’esterno di altrettanti supermercati della città di Salerno distribuendo ai cittadini che si recheranno al market per effettuare la loro spesa i cartoni che i responsabili delle attività commerciali metteranno a disposizione.