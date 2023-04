Si sono tenute le premiazioni per il 1° Premio Grotte di Castelcivita. L’evento è stato organizzato dalla società Grotte di Castelcività in collaborazione con il Comune di Castelcivita e patrocinato, tra gli altri, dal Ministero del Turismo e della Regione Campania.

Nel corso dell’evento sono state premiate numerose eccelenze del territorio degli Alburni, tra cui, su proposta del Sindaco di Roscigno Pino Palmieri, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese.

Oltre a tutti i sindaci del territorio, che hanno accompagnato i premiati, erano presenti il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, gli onorevoli Franco Picarone, Andrea Volpe, Enzo Maraio, Michele Cammarano.

Questa la motivazione alla base del premio conferito:

“A Michele Albanese Direttore Generale della BCC Monte Pruno. Con lui è possibile costruire valori ed azioni positive per la comunità. L’importante è che pur sapendo che qualcuno cercherà di distruggere quando di positivo costruito, si riesce poi ad insistere per andare avanti e raggiungere l’obiettivo. Michele ha costruito, in questi anni, una comunità, non solo una banca, attraverso i rapporti improntati sulla solidarietà e l’altruismo, riuscendo ad affermare il nome di Roscigno oltre i confini comunali. È questo il messaggio che egli con la sua azione professionale ha lanciato alla comunità di Roscigno. L’amministrazione conferisce il simbolo d’onore, perché ritiene che occorre seguire il suo esempio.”

Il Sindaco di Roscigno Pino Palmieri, nel suo intervento, ha voluto ricordare l’azione del Direttore Albanese il quale “ha il coraggio, pur andando via tutti i giorni, per lavoro, dal territorio, di tornare tutte le sere sullo stesso, proprio per l’attaccamento alla comunità di Roscigno. È una persona che con la sua azione riesce a trattenere sul territorio tanti giovani, evitando a tanti di loro, che hanno avuto la capacità di dimostrare la loro passione in quello che fanno, di fermarsi in altre zone diverse dal proprio paese. Tutti dovremmo lavorare per trattenere i giovani su questa terra e Michele riuscendo a dimostrare questo con i fatti, ne è l’esempio. Oggi la banca è una realtà che comprende più province. Io devo solo ringraziarlo per ciò che fa e, per me, è un esempio di vita.”

Il Direttore Albanese emozionato, felice ed orgoglioso di ricevere, in questo contesto il premio, nel suo intervento di saluto e di ringraziamento, ha dichiarato: “Devo ammettere che, pur avendo ricevuto tanti altri premi nella mia lunga carriera professionale, quelli che ti vengono riconosciuti dal territorio di origine hanno un altro valore, un’altro senso, e ti fanno sentire orgoglioso e fiero di quello che hai fatto e poter dire “ne è valsa la pena”. Quando nelle varie circostanze pubbliche debbo parlare della nostra banca io, con grande fierezza, ricordo che la storia della nostra Bcc parte da lontano, da un paese di solo 400 persone, e pur essendo, oggi, diventata una delle banche più grandi ed importanti del Sud Italia, ha conservato l’attaccamento alla comunità di riferimento e di origine. Quando mi chiedono il motivo del successo della nostra Bcc io faccio presente che siamo differenti, e quindi veniamo premiati dai nostri soci e clienti, perché, da sempre, ci appelliamo a tutti i valori forti della vita senza dimenticarne uno molto importante: “la riconoscenza”. Io, quindi, stasera debbo essere riconoscente anche a quei 30 valorosi fondatori che 60 anni fa fondarono la nostra banca e a tutti coloro che in questi anni hanno riposto in me la loro piena ed incondizionata fiducia. Tutte le sere, come ricordava il Sindaco Pino Palmieri, al quale va, oltretutto, il mio ringraziamento per avermi voluto indicare come eccellenza del territorio e, quindi, ricevere il “‘1^ Premio Grotte di Castelcivita 2023, ritorno con orgoglio a casa nella mia Roscigno, sicuramente stanco, ma soddisfatto, sperando di aver fatto, nella giornata, anche qualche buona azione.