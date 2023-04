di Marco De Martino

SALERNO – Senza fare calcoli o tabelle, puntando solo alla conquista dei tre punti: con questo obiettivo la Salernitana dovrà scendere in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare l’insidiosissima formazione allenata dalla bestia nera Ivan Juric. Un successo, nel “derby” contro i granata del nord, spalancherebbe virtualmente le porte della serie A 2023/2024 alla compagine di Paulo Sousa. Dopo l’ottimo pareggio conquistato in extremis contro l’Inter, il quinto di fila ed il sesto risultato utile consecutivo, alla Salernitana manca soltanto l’acuto risolutivo, l’ultimo step per certificare la propria guarigione dopo la cura del portoghese e mettere il sigillo alla permanenza in massima serie per un’altra stagione. Vincere a Torino, però, non sarà affatto semplice, anzi. Sanabria e compagni, anche se stanno attraversando un periodo poco felice, sono una squadra da prendere con le molle, imprevedibile nel bene e nel male. Dopo il filotto di risultati positivi che ha portato il Toro a ridosso della zona Europa sono arrivati dei passi falsi, ultimo in ordine di tempo quello di dieci giorni fa contro la Roma proprio in casa, frenate che non consentono ulteriori passaggi a vuoto ai piemontesi. C’è poi la tradizione a giocare a favore dei padroni di casa, sempre vincenti nei due precedenti giocati in serie A contro la Salernitana e sempre con una goleada (7-1 nel 47/48 e 4-0 nella passata stagione). La Salernitana dal canto suo, oltre ai notevoli progressi sul piano tattico, tecnico ed atletico, dovrà far valere le grandi motivazioni che, rispetto al Torino, può vantare. C’è da conquistare un’altra storica salvezza e, per mettersi al riparo da brutte sorprese, sempre possibili nella tonnara della bassa classifica soprattutto nei due mesi finali, sarà necessario chiudere immediatamente la pratica. A dare, ancora una volta, la spinta alla squadra granata ci sarà la tifoseria salernitana, ancora una volta protagonista di un esodo. Saranno più di duemila i supporters presenti a Torino per sostenere Dia e compagni e spingerli a compiere l’ultimo, decisivo sforzo verso il traguardo.