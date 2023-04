di Erika Noschese

Micro discariche invadono il centro storico cittadino. La denuncia arriva dal comitato territoriale Salerno Mia, attraverso il portavoce Dario Renda che punta il dito contro l’amministrazione comunale: «Ci riempiono di belle parole, “va tutto bene” “è tutto in ordine”, “siamo pieni di turisti”, “migliora la differenziata”, “tolte le campane del vetro per eliminare le micro discariche”, ma sono solo parole i fatti sono ben diversi e sotto gli occhi di tutti, immondizia ovunque, le micro discariche sono sempre le stesse da sempre, il fetore è attenuato solo dalla pioggia e dal freddo, con il caldo la città tornerà a puzzare e la sporcizia che sta a terra con le piogge è finita a mare dove i turisti faranno il bagno, abbiamo come città il record di disservizi, tasse altissime, sicurezza zero, ci sono impalcature pericolanti ovunque, siamo pieni di topi, blatte e con il caldo il ritorno delle vespe orientalis, zanzare ed altri insetti – ha dichiarato Renda a nome del comitato territoriale – Non esiste un luogo storico valorizzato se non il giardino della Minerva e bisogna ringraziare solo chi ci lavora con amore, abbiamo una città rattoppata e male, e la nostra amministrazione se ne vanta anche, si fa passare una manutenzione ordinaria e fatta male come opere di ingegneria futuristica e le colate di cemento per cura dell’ambiente. La cittadinanza di Salerno merita di più, la città stessa merita di più anche perché ha una potenzialità enorme ma non sfruttata. Turisti? A Salerno, vengono per venire ma non esiste nessuno che ne capisce di turismo. Siamo davvero stanchi ed arrabbiati di essere presi in giro, pretendiamo almeno di essere trattati con rispetto, onestà e trasparenza».