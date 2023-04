Lo scorso 13 aprile, la Commissione consiliare “Politiche Sociali” si è riunita per esaminare in via d’urgenza il decreto numero 114 del 23 Marzo della Giunta Regionale della Campania, che assegna al Comune di Salerno la somma di euro 207mila da destinare “per la realizzazione di interventi per il riconoscimento ed il sostegno del ruolo del ‘Caregiver’ familiare nell’ambito della rete di assistenza alla persona”. È intervenuto in audizione, su invito della Presidente della Commissione consiliare, il dottor Giovanni Salerno, dirigente del settore Politiche sociali, per illustrare ai Consiglieri lo schema di domanda del suddetto decreto, il cui bando verrà pubblicato il g15 aprile: gli eventuali interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione entro il 28 aprile p.v. È stato chiarito che la relativa graduatoria degli aventi diritto verrà pubblicata il 12 maggio, in quanto poi ci sono termini entro i quali occorre rendicontare le spese alla Regione Campania. «Essendo le risorse assegnate a Salerno nella misura di 207mila euro, potranno usufruire del bonus 276 persone che naturalmente dovranno nei prossimi giorni far pervenire la domanda per via PEC o anche a mano nella sede del settore Politiche sociali a Torrione, dove un’apposita commissione le esaminerà per stilare la relativa graduatoria – ha dichiarato la presidente della commissione Politiche Sociali, Barbara Figliolia – A tal proposito, avverto il dovere di ringraziare la Regione Campania e il suo Presidente, On. Vincenzo De Luca, per le risorse assegnate al nostro Comune, che di sicuro, anche se non risolveranno il problema di tutti, assicureranno ai meno abbienti un concreto atto di solidarietà. Altresì ringrazia il dott. Salerno per la sollecitudine dimostrata nell’accogliere l’invito all’audizione, e infine l’assessore De Roberto per l’efficienza che il settore Politiche sociali sta dimostrando».