Si comunica che per le elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio prossimi Le Cronache, in qualità di editore della testata digitale Le Cronache e del sito www.cronachesalerno.it comunica LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A DIFFONDERE MESSAGGI POLITICI ELETTORALI A PAGAMENTO alle condizioni sotto riportate.

Saranno adottati i principi della Legge N° 28/2000e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale sui mezzi di informazione, con particolare riferimento alla Disciplina della “par condicio” e alla Delibera n. 464/19/CONSDisposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne elettorali.

Il Codice di Autoregolamentazione è visibile e accessibile a tutti, utenti e operatori del settore, presso le Cronache via U.D’Agostino 11 Salerno

Tutte le inserzioni a pagamento dovranno recare la dicitura “Propaganda elettorale” e l’indicazione del Committente Elettorale, Committente Responsabile o Mandatario.

La pubblicazione avverrà in ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità dal giorno antecedente alle elezioni.

La disponibilità di ciascuna posizione sul quotidiano digitale Le Cronache e del sito www.cronachesalerno.it per i messaggi politici elettorali segue esclusivamente il criterio temporale della prenotazione. Ogni banner o redazionale potrà comprendere foto, messaggio elettorale e dati del candidato (simbolo del partito di appartenenza). Il committente può scegliere se indirizzare il banner o il redazionale verso un sito esterno o una pagina social (Facebook, Instagram o twitter).

Il banner o redazionale sarà visibile secondo accordi fra le parti.

Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia con riferimento particolare, ancorché non esclusivo, alla Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive norme attuative regolamentari. Le Cronache si riserva di verificare i contenuti e i corredi grafici dei messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative dinanzi citate, potrà rifiutarne la pubblicazione.

La pubblicazione di banner, redazionali, interviste o altro non vincola in alcun modo la linea editoriale del quotidiano digitale Le Cronache e del sito www.cronachesalerno.it che, dunque, in ogni caso, rimarca la propria autonomia e indipendenza in vista della prossima tornata elettorale.Per info e dettagli su ogni sul codice di autoregolamentazione sugli spazi elettorali si prega di contattare la Cronache – Salerno 3775502738 – cronacasalerno@gmail.com