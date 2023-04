Proprio in questi giorni, su sollecito del comitato di zona, il Comune di Salerno ha provveduto a far ripulire dallo smog la scultura dell’artista Bartolomeo Gatto, alta due metri e venti, in travertino rosa toscano, che fa dal 1999 mostra di sé in Piazza Monsignor Bolognini, nel cuore del quartiere Carmine. Il Consigliere comunale Arturo Iannelli, presidente della Commissione Ambiente e Cultura ha presentato alla città questo intervento. La pulizia di un monumento in marmo, travertino o altro tipo di pietra non è un intervento banale, lo sporco non va via con una semplice lavata, occorre un getto di acqua e sabbia sapientemente regolato da professionisti esperti nella pulizia e che non facciano danno all’opera dell’artista che l’ha eseguita. L’opera, inaugurata nel 1999 ha vissuto ventiquattro anni senza alcun intervento di manutenzione, ed è diventata per il quartiere Carmine un simbolo irrinunciabile. Il desiderio della amministrazione comunale fu quello di ragionare insieme a Gatto di una scultura che potesse rappresentare l’inclusività e l’armonia che Salerno voleva esprimere in quegli anni. “Abbraccio” fu la proposta di Bartolomeo Gatto che piacque all’allora sindaco Vincenzo De Luca, e che si prodigò per realizzare l’opera per la fine dell’estate. Ma quello che preoccupava maggiormente Gatto era che la gente normale potesse apprezzare quell’opera. E sin dalla sua inaugurazione Gatto vide decine di bambini, di cittadini di Salerno toccare, saltare su, sedersi alla sua ombra, chiacchierare ai bordi delle aguzze forme dell’”Abbraccio”. Sin da allora non passa giorno che la scultura viene “utilizzata”, ed è diventata parte del quotidiano di molti cittadini del quartiere, al punto che ultimamente anche loro hanno chiesto un intervento di pulizia. A sentire Iannelli questo sarà solo il primo intervento di ripulitura delle statue salernitane; con l’aiuto degli sponsor, nel giro di un anno si potrebbe completare un massiccio intervento di pulizia e restyling di tutte le sculture cittadine, purtroppo da troppo tempo abbandonate a loro stesse.

Davide Gatto