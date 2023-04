“Nelle prossime elezioni amministrative c’è sull’idea di coalizione del M5S con il Pd una fortissima situazione microterritoriale. Sappiamo che se vogliamo costruire fatti concreti su accordi lo fai lentamente e in modo robusto, servono accordi che rimangano solidi, altrimenti decadono dopo un po’. Adesso siamo ai primi step, alcuni hanno trovato sintesi come Torre del Greco e altri non ancora, ma mi auspico che alle amministrative 2024 comuni come Castellammare e Torre Annunziata abbiano accordi solidi”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Sergio Costa a margine di un suo incontro con gli eletti del Movimento a Napoli, guardando agli accordi chiusi a Torre del Greco, Scafati e Quarto ma anche all’accordo saltato a Pomigliano d’Arco. “Non so se oggi vince Di Maio a Pomigliano – dice Costa – so che il M5S ha una sua identità forte nella città, al di là delle vicende che ci hanno lacerato a giugno dello scorso anno, conosco il Movimento a Pomigliano e sono persone ottime”. Su Napoli, Costa sottolinea che “ora si lavora sull’applicazione del Patto per Napoli, prima verità importante a livello locale, ora è il momentp di svilupparlo e vederlo concretizzato sul territorio, ci aspettiamo che ora tutto diventi molto solido”. L’ex ministro parla anche della prospettiva di una futura alleanza che dopo il sindaco di Napoli possa caratterizzare anche il governo della Campania: “Se a livello regionale ci sono elementi su sanità, scuola, ambiente di competenza regionale e mettiamo al centro i programmi di M5S, Pd e coalizione di centrosinistra si può cercare un discorso di sintesi. Sapendo che se non si trova questa sintesi la Regione Campania va a destra. Il terzo mandato di De Luca? Serve una legge regionale, se viene fatta vuol dire che qualcuno l’ha votata e vediamo chi la vota, potrebbe votarla anche l’opposizione: se qualcuno firma quella votazione se ne assume la responsaiblità non solo amministrativa ma principalmente politica”.