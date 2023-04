Federico Capuano detto “Federico o’pazzo” torna nelle mani della giustizia. Il sangiorgese pare sia stato fermato a Duisburg insieme ad altri due persone, gli stessi che un anno fa furono fermati e arrestati in un paesino del nord Italia mentre erano in un un’auto, una potente BMW M3. Nelle vicinanze dell’auto vi era una borsa con dentro numerose armi potenti che insospettirono gli inquirenti. Ora la vicenda pare sia tornata d’attualità, ma in Germania. Entrambe le persone che accompagnavano il Capuano pare appartengano a famiglie dall’alto spessore criminale. Il terzo uomo, il pregiudicato, è appunto Federico Capuano, meglio noto come “Federico o’pazz” ancora nel cuore di un potente boss del casertano attualmente detenuto al 41 bis.

Il Capuano, che da commerciante di bestiame fece poi negli anni novanta un’ascesa criminale di tutto rispetto si reca spesso sia al nord Italia che in Germania per la sua attività, ma gli inquirenti sospettano anche per altri motivi. La polizia tedesca insieme all’Interpol italiana li seguivano da tempo tramite anche intercettazioni. Nella zona dove sono stati fermati i tre la polizia, in una stradina, ha ritrovato un fuoristrada rubato con due bazooka artigianali e tre di fabbricazione sovietica. L’operazione è sotto il più stretto riserbo e non si sa se i tre verranno rilasciati o resteranno nel paese tedesco per ulteriori accertamenti dai i loro precedenti.

Dalle prime indagini che sono comunque top secret, si presume che i tre stessero per compiere un attentato contro una abitazione del posto dove vive una famiglia che si presume sia fuggita dal nord Italia. Federico Capuano, dalla personalità violenta e criminale e dall’alta pericolosità sociale molti anni fa fu anche fermato a Frosinone, a Veroli. Appartenente ad una famiglia senza problemi economici, il padre commerciante di bestiame e la madre docente universitaria, Capuano, molto legato alla madre, attualmente senza i genitori, vive da solo senza alcun legame sentimentale.

Nel lungo curriculum criminale di Capuano, quando il boss Fabbrocino uscì dal carcere di Rebibbia a Roma, Federico o’Pazzo e un pregiudicato di Ercolano, M.M. furono fermati perché visti con fare sospetto proprio nella zona del nolano. Si presume che a Monaco di Baviera, Federico Capuano abbia un figlio di più di 30 anni avuto con una donna di Modena che si chiamerebbe come lui, Federico Capuano. Sempre a Modena, poco tempo fa fu fermato, sulla via Emilia, a bordo di una Porche storica e di grande valore.

Ora spetterà alla polizia tedesca compierre gli accertamenti e verificare il perché i tre si trovassero su suolo tedesco. Le vicende di Federico Capuano creano sempre un grande scalpore a Castel San Giorgio per il suo spessore criminale e anche perché, mai nessuno come lui, ha conservato intatto una forma di rispetto tipico dei vecchi criminali.