Il Comune di Salerno sta già provvedendo all’intervento necessario per rimediare all’atto vandalico perpetrato nel sottopiazza della Libertà. Ad annunciarlo nella giornata di ieri, attraverso i canali social, il sindaco Vincenzo Napoli, annunciando che sono stati verificati danni alla pavimentazione ed alla balaustra proprio nell’area dove a breve apriranno alcune attività del tempo libero e della ristorazione. «Questo programma di apertura va avanti nonostante un atto vandalico che non saboterá di certo il boom turistico che sta conoscendo Salerno in queste giornate di primavera. Con l’apertura dei locali si completerà il grande programma di riqualificazione urbanistica, ambientale ed economica dell’area nonostante le campagne d’odio e disinformazione», ha poi aggiunto il primo cittadino. Alcuni cittadini, dal canto loro, hanno ribadito che la pavimentazione era sconnessa già da tempo e, in alcuni tratti, addirittura fin dall’inaugurazione. A lanciare l’allarme sull’ennesimo atto vandalico ai danni di piazza della Libertà il presidente del Consiglio Comunale, Dario Loffredo: «Per tre volte, nel giro di pochi mesi, le giostrine di piazza della Libertà sono state danneggiate e successivamente riparate dall’amministrazione comunale. L’ultimo episodio risale a qualche giorno fa», ha dichiarato, annunciando di aver inviato sul posto una squadra specializzata, affinché famiglie e bambini potessero tornare in tempi rapidi a godere di quello spazio. «Mi appello al senso civico dei salernitani affinché ci sia maggiore rispetto, amore e cura per la nostra città. Vandalizzare una piccola area dove si ritrovano i più piccoli è un gesto stupido prima ancora che offensivo, perché denota la totale incapacità di sentirsi e vivere come una comunità – ha detto infine il presidente Dario Loffredo – Dobbiamo installare velocemente delle telecamere, che possano fungere da deterrente e garantire maggiore tranquillità a tutti». Intanto, per quanto riguarda i parchi ieri sono stati nuovamente aperti al pubblico quelli di Arbostella e di via Galloppo, entrambi chiusi

per interventi di riqualificazione in merito alla pavimentazione.