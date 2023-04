di Marco Visconti

In occasione della festa della Madonna del Carmine detta delle galline, il Forum dei giovani e l’associazione “Pagani al centro”, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Pagani e l’associazione “Aegee Salerno”, presentano per la giornata di domani, 14 aprile, l’evento: “Sentieri, cultura e tradizioni”. Gli studenti in Erasmus, provenienti da tutta Europa, arriveranno domani a Pagani per prendere parte ai festeggiamenti della Madonna del Carmine detta delle galline. L’iniziativa si mostra come un viaggio per scoprire agli aspetti tipici della tradizione, storia e della gastronomia paganese. L’evento è gratuito e non è rivolto esclusivamente agli studenti in Erasmus, ma è aperto a tutti i cittadini, i quali potranno partecipare e aggregarsi in qualsiasi momento. Il programma della giornata di domani è così scandito:

ore 16.00: accoglienza a Pagani degli studenti e cittadini; ore 17.00: saluti istituzionali presso il Comune di Pagani e attesa per l’apertura delle porte del Santuario della Madonna delle galline; ore 18.30: visita alle cripte della chiesa del Santissimo Corpo di Cristo e successiva visita al Santuario della Madonna delle galline; ore 19.00: workshop sulla musica e sulle tradizioni popolari presso il Tosello “Aret’ o fuoss” con gli amici della “compagnia Paganese” e successiva visita al Tosello “d’o Convivio ,omaggio a Gioacchino Moscariello”; ore 19.45: Passeggiata per la città, alla scoperta dei sentieri e della storia;

ore 20.30: Il viaggio alla scoperta della festa della Madonna delle galline terminerà con una degustazione di prodotti tipici della tradizione locale offerti da Masseria D’Avino e da M.c.m. Carni, presso la sede dell’associazione “Pagani al centro” in via Criscuolo 34.