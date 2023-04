di Emilio Lucibello*

Da oggi si può richiedere la Definizione Agevolata (Rottamazione-quater , Legge 197/2022) , cd. Pace fiscale 2023.

Chi vorrà aderire dovrà pagare solamente le somme dovute quali sorta capitale e quelle a titolo di rimborso spese per le spese di notifica ed eventuali procedure in essere; saranno invece alienate le somme a titolo di sanzioni, interessi di mora ed aggi.

Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli: Contenuti in cartelle non notificate, per i quali già sono in esser eprocedure di rateizzazione del debito o sospensione.

Già oggetto di precedente rottamazione

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione-quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a: o adottare uno specifico provvedimento; o trasmetterlo, sempre entro la stessa data, all’ Agenzia Delle Entrate – Riscossione, pubblicarlo su internet

NON SONO INVECE OGGETTO DI AGEVOLAZIONE I SEGUENTI TRIBUTI:somme dovute a titolo di recupero Aiuti di Stato; Crediti da pronunce di condanna della Corte Dei Conti; Multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti penali di condanna; Risorse dell’ Ue ed IVA riscossa all’importazione GIA

Per aderire alla rottamazione, si deve presentare entro il 30 Aprile 2023 domanda di adesione attraverso i mezzi messi a disposizione dall’ Ade: Modalità privata – (SPID, CIE, CNS);Modalità pubblica – attraverso la compilazione di un form messo a disposizione dall’ Agenzia stessa.

Entro il 30 Giugno 2023, si riceverà una comunicazione di accoglimento della domanda , con le modalità di pagamento , l’ammontare complessivo , i moduli precompilati e le informazioni per domiciliare il pagamento; in alternativa si riceverà comunicazione di diniego della stessa.

E’ possibile pagare in una unica soluzione entro il 31 Luglio 2023 , oppure in un MASSIMO DI 18 RATE (5 ANNI) consecutive con queste scadenze: 1° Rata : 31 Luglio 2023, 2° Rata : 30 Novembre 2023.

Le restante 16 rate avranno tali scadenze nell’arco massimo di 5 anni: 28 Febbraio, 31 Maggio, 31 Luglio, 30 Novembre.

Le prime due rate saranno pari al 10% dell’intera somma a debito; in caso di omesso o ritardato pagamento superiore a cinque giorni, il provvedimento decadrà ed i versamenti saranno considerati quale acconto dell’importo totale.

Si ricorda che in seguito alla Definizione Agevolata: Non avvierà nuove procedure cautelari e/o esecutive; Non proseguirà le esecuzioni in essere, a meno di incanto con esito positivo. Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi od ipoteche già iscritte alla presentazione; inoltre il contribuente non sarà considerato inadempiente per il cosiddetto DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA).

dottore commercialista