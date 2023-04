di Erika Noschese

Sarà realizzata in via Gandhi un’area sportiva, culturale e di svago. La giunta comunale ha infatti approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Salerno e Massimiliano Graniti che nel mese di dicembre 2021 aveva richiesto il rilascio di Permesso di Costruire per la realizzazione di un’area sportiva, culturale e di svago sita in Via Gandhi; area, questa, che ricade in zona omogenea B e Verde di rispetto ambientale del Puc. Si tratta, come emerge dal progetto, di un’area finalizzata a favorire la solidarietà nella comunità locale e promuovere azioni sul territorio a tutela dei cittadini e dello stato di benessere della comunità locale, ispirandosi agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana con attività mirate al conseguimento di un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in particolar modo agli anziani, disabili e in generale a tutte le persone che si trovano in uno stato di difficoltà. Per le persone svantaggiate, inoltre, saranno garantite tariffe agevolate. Inoltre, attraverso il progetto verranno promosse iniziative che coinvolgono l’intera comunità favorendo la diffusione di una cultura del volontariato e della solidarietà. Nello specifico, saranno realizzate tre aree accessibili destinate al benessere psicofisico, alla cultura e alle attività ludico-sportive, attività di svago, culturali, sportive ed altre attività che permettano un miglioramento della qualità individuale e collettiva della vita, soprattutto a categorie della popolazione con fragilità. Il Comune potrà utilizzare periodicamente l’area, in maniera gratuita per quindici utenti minori in carico ai Segretariati Sociali territoriali e con rilevante disagio economico, anziani ultrasessantacinquenni e disabili residenti nel comune di Salerno (calcolato in base al 50% della capacità ricettiva dell’area) per un periodo annuale complessivo di giorni trentasei. Sarà garantito anche l’utilizzo periodico e gratuito delle strutture, anche parziale, a favore delle associazioni del quartiere di riferimento. Il soggetto attuatore si impegna ad offrire gratuitamente l’utilizzo della struttura a favore di associazioni del terzo settore che l’Amministrazione, su proposta del Settore Politiche Sociali, individuerà e comunicherà di volta in volta coerentemente con le procedure definite dal Comune, previa autorizzazione dell’Assessorato, per un periodo annuale complessivo di giorni trentasei e le associazioni individuate saranno operanti nello stesso quartiere ed avranno un oggetto sociale in linea con le attività della presente convenzione.