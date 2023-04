di Marco De Martino

SALERNO – Le fiammate di Verona e Cremonese nella giornata appena trascorsa in serie A riaccendono la volata salvezza. il colpo di coda di scaligeri e grigiorossi ha rotto le uova nel paniere a Salernitana e Spezia, che avevano conquistato due pareggi preziosissimi contro Inter e Fiorentina, ma soprattutto al Lecce ormai rientrato clamorosamente nella volata per restare in serie A. Andiamo dunque ad analizzare il cammino delle contendenti nell’ordine di classifica attuale.

EMPOLI 32 punti La formazione toscana dopo la vittoria sul Lecce ed il punto strappato al Milan è virtualmente fuori dai giochi. Contro la Cremonese i biancazzurri proveranno a chiudere la pratica anche perchè il calendario si fara complesso con la gara interna con l’Inter, poi con la trasferta contro il Sassuolo, col doppio turno casalingo contro Bologna e Salernitana prima del rush finale che la vedrà impegnata fuori casa a Genova con la Sampdoria, poi al Castellani con la Juventus ed infine nella trasferta di Verona e nel match finale in casa contro la Lazio.

SALERNITANA 29 punti I granata non sono al sicuro ma hanno un buon margine che andrà rimpinguato a cominciare dalla trasferta a Torino contro i granata di Juric e subito dopo nella gara casalinga con il Sassuolo. Bisognerà far punti anche perchè poi ci sarà il derby di Napoli che potrebbe valere lo scudetto aritmetico per gli azzurri, ed il match interno con la Fiorentina. Fase finale molto simile a quella della passata stagione: trasferta ad Empoli, sfida con l’Atalanta stavolta all’Arechi, duello all’Olimpico con la Roma di Mourinho, ultima all’Arechi contro l’Udinese e sipario a Cremona contro l’undici di Ballardini.

LECCE 27 punti Cammino in salita anche per il Lecce che rischia tantissimo. Dopo le sconfitte di Empoli ed il ko al Via del Mare contro Napoli i salentini se la vedranno con Sampdoria, poi la gara di San Siro con il Milan, ancora la sfida interna con l’Udinese e la trasferta di Torino con la Juventus. Rush finale con lo spareggio al Via del Mare con l’Hellas, la trasferta di Roma con la Lazio, un altro scontro diretto sempre in casa contro lo Spezia, infine la trasferta di Monza e l’ultima giornata tra le mura amiche contro il Bologna.

SPEZIA 26 punti Gara proibitiva la prossima per le Aquile che avranno la Lazio in casa, poi il derby con la Samp a Marassi, poi il Monza tra le mura amiche ed il doppio turno esterno prima a Bergamo poi a Cremona. Complicata anche la fase finale con il match del Picco con il Milan, la trasferta di Lecce, l’ultima interna con il Toro e la giornata finale a Roma contro i giallorossi. Anche per lo Spezia, insomma, un cammino composto da impegni contro formazioni tutte in piena lotta per i rispettivi obiettivi, Champions o salvezza.

HELLAS VERONA 22 punti L’insperato successo ottenuto contro il Sassuolo consente agli scaligeri di tornare a sperare anche se ad attenderli c’è la trasferta proibitiva a Napoli. Poi però tante gare alla portata con nell’ordine Bologna (in casa), Cremonese (fuori), Inter (a Verona) e Lecce (al Via del Mare). Ultime quattro giornate caratterizzate dalla gara interna con il Torino dell’ex Juric, dalla trasferta di Bergamo, dalla sfida con l’Empoli che potrebbe essere già salvo ed infine dall’ultima giornata a San Siro contro il Milan. L’obiettivo per i gialloblù è quello di arrivare a superare quota 30 punti, punteggio che potrebbe bastare per la conquista della permanenza in A.

CREMONESE 16 punti I grigiorossi hanno dato una scossa alla loro stagione o è solo il colpo di coda finale che potrebbe comunque non bastare? Si capirà meglio nel prossimo turno in un altro scontro diretto contro l’Empoli (tra le mura amiche) se gli uomini di Ballardini potranno ambire alla salvezza oppure no. Cremo di nuovo in trasferta alla 31^ giornata contro l’Udinese, poi un altro spareggio salvezza allo Zini contro l’Hellas, prima dell’ennesimo derby lombardo a Milano contro i rossoneri che precederà un altro scontro diretto, sempre tra le mura amiche, contro lo Spezia. Finale di stagione con la trasferta contro la Juve, il match interno con il Bologna, la gara di Roma contro la Lazio ed, infine, con la sfida allo Zini contro la Salernitana all’ultima giornata.

SAMPDORIA 15 punti Il ko di Marassi con la Cremonese potrebbe essere la pietra tombale per le speranze di salvezza blucerchiate. Nelle due settimane successive altrettanti scontri diretti prima a Lecce e poi al Ferraris nel derby con lo Spezia potrebbero però rianimare la squadra di Stankovic. Due partite che potrebbero rilanciare la Samp poi attesa dalla trasferta di Firenze, dal match interno con il Torino, dalla trasferta di Udine e dalla gara casalinga con l’Empoli. I liguri chiuderanno con la trasferta a Milano contro i rossoneri, la partita tra le mura amiche con il Sassuolo ed infine con il Napoli al Maradona nell’ultimo turno. Una missione difficile e che sembra ormai compromessa per la compagine blucerchiata.