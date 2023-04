“I dati di Pasqua e Pasquetta segnano un grande successo degli attrattori culturali della nostra Nazione. Grazie al Governo Meloni e al Ministro Sangiuliano sono lontani i tempi in cui i turisti trovavano chiusi i nostri musei. I numeri indicano un record senza precedenti, segno che c’è un nuovo impegno per valorizzare il ruolo di superpotenza culturale dell’Italia. Anche in Campania gli ingressi ai musei nazionali nei due giorni sono estremamente positivi: Pompei, Reggia di Caserta, Napoli, Ercolano, Paestum e Velia non avevano mai conosciuto un successo tale”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Provinciale del Partito in Campania e componente della settima Commissione Cultura del Senato.