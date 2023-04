Domenica di Pasqua e di serenità. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli affida alle colonne di Le Cronache gli auguri per una felice giornata a tutti i salernitani ed è l’occasione per fare il punto della situazione.

Sono state settimane movimentate a Palazzo di Città. Un consiglio comunale saltato e tante fibrillazioni tra i consiglieri che la sostengono. Come giudica lo stato di salute della maggioranza ?

“Stiamo tutti bene, grazie. La maggioranza è impegnata nell’attuazione del programma che ha conquistato la fiducia dei cittadini alle elezioni. C’è tanto lavoro da fare per tutti e per ognuno di noi. Si è aperta una fase nuova dopo la pandemia e l’inizio in salita della consiliatura. E’ il momento adesso di cominciare a correre a testa bassa per lo sviluppo della città. Ne siamo tutti consapevoli come ribadito anche nel corso del recentissimo incontro di maggioranza nel quale ho apprezzato determinazione e spirito unitario da parte di tutti”.

Dobbiamo attenderci un rimpasto di giunta?

“In questo periodo pasquale gli impasti ed i rimpasti veramente importanti sono quelli di casatielli e pastiere. Ho sempre detto e ripeto che siamo una squadra nella quale ciascuno può valorizzare le proprie doti al servizio dei concittadini a prescindere dal ruolo istituzionale occupato. Ed in una squadra vincente tutti debbono esser impegnati a dare il meglio in ogni ruolo”.

Cosa ne pensa della nuova guida del Partito Democratico e del veto di Elly Schlein al terzo mandato per il Presidente Vincenzo De Luca ?

“Credo che l’impegno principale di Elly Schlein sia quello di costruire un’ opposizione forte ed inflessibile a questo governo di destra che ha già gettato la maschera demagogica della campagna elettorale. Un governo nemico del Sud come dimostra il progetto famigerato dell’autonomia differenziata o la sperequazione nella distribuzione delle risorse per la sanità ed i servizi. Un governo incapace di creare lavoro, aiutare le aziende a superare la crisi energetica, utilizzare i fondi del PNRR. Un governo che mette in discussìone i diritti civili e democratici. Il PD deve esser all’altezza del suo ruolo ed offrire un’alternativa chiara e credibile per ottenere il consenso degli italiani. Proprio come riesce a fare il Presidente De Luca votato per l’impegno ed i risultati ottenuti e non certo per i veti o le investiture di un partito. Saranno democraticamente i cittadini ad eleggerlo per un terzo mandato”.

Come sono i rapporti con la Salernitana?

“La collaborazione è eccellente, a dispetto di tante chiacchiere inutili. Ci sono seminatori di zizzania che tentano d’inficiare un lavoro prezioso ed importante. Il prossimo 17 aprile firmeremo la convenzione che permetterà alla Salernitana di migliorare i servizi e l’accoglienza riservati ai tifosi. L’Arechi è un cantiere aperto. Il Comune, grazie al sostegno della Regione Campania, ha eseguito e sta eseguendo importanti lavori: nuovi servizi igienici, potenziamento degli impianti di videosorveglianza, altri tornelli aggiuntivi, spostamento degli ospiti nel settore Distinti con messa a disposizione di tutta la Curva Nord a favore dei tifosi granata. Procederemo poi alla ristrutturazione completa con la copertura degli spalti. Pronto anche il cantiere per il PalaSalerno”.

Come sarà la primavera a Salerno ?

“Sarà una benedetta primavera. Ieri sono cominciati gli approdi della stagione crocieristica che si prolungheranno fino all’autunno inoltrato. Centinaia di migliaia di viaggiatori da tutto il mondo arriveranno a Salerno per apprezzarne la bellezza e le attrazioni. Ai leoni da tastiera che denigrano la nostra città voglio ricordare che le grandi compagnie internazionali puntano su Salerno dopo un’attenta analisi delle attrazioni e della capacità di accoglienza. Nelle prossime settimane aprono i primi locali della passeggiata a mare di Piazza della Libertà un’opera meravigliosa che subisce ancora insulti inconsulti da parte di personaggi disinformati ed in mala fede. Avremo in rapida successione la Mostra della Minerva ed il Crocifisso ritrovano, l’arrivo del Giro d’Italia e la Coppa Italia femminile. Tutti eventi che accenderanno i riflettori sulla città creando economia e lavoro. E siamo già al lavoro per Luci d’Artista 2023. Sarà un’edizione spettacolare con tante opere nuove ed originali. A breve annunceremo le date per consentire agli operatori turistici di organizzare i loro tour”.

Raccolta differenziata e verde pubblico, manutenzioni e litorale a che punto siamo ?

“Stiamo riprendendo il pieno controllo della situazione dopo le note vicende giudiziarie che ci avevano fermato per qualche mese. Una situazione che si sta chiarendo definitivamente. La differenziata è tornata ben sopra il settanta per cento, stiamo installando i cestini per le deiezioni canine e potenziando i controlli contro i conferimenti illegali. Con la card di Salerno Pulita consegneremo buste e sacchetti. Stiamo realizzando alcune manutenzioni nei parchi giochi dei quartieri ed andiamo avanti con le potature. Cresce la collaborazione dei cittadini e delle imprese per contribuire alla pulizia ed al decoro urbano. Stiamo già studiando una riduzione della TARI che alleggerisca gli oneri a carico dei cittadini. Lavori in corso al Parco Mercatello ed a breve apertura del cantiere di Corso Vittorio Emanuele. Da martedi cominciano i lavori alle fognature nella zona orientale per migliorare ancora di più la balneabilità del mare e la fruibilità degli arenili dei quali faremo a partire da settembre il ripascimento del pezzo finale.